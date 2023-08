Pieterse grijpt knap brons tijdens Frans feestje op WK mountainbike

Puck Pieterse is er zaterdag niet in geslaagd de wereldtitel mountainbike te veroveren. De Nederlandse pakte na een zinderende slotfase in het Schotse Glentress Forest de bronzen medaille. Het goud ging net als bij de shortrace naar de Française Pauline Ferrand-Prévot.

Pieterse schoot in Schotland als eerste uit de startblokken, maar moest in de eerste bospassage al haar meerdere erkennen in het Franse duo Loana Lecompte en Ferrand-Prevót. Het duel tussen de Françaises werd uiteindelijk gewonnen door de 31-jarige Ferrand-Prévot, die na twee van de zeven rondes de leiding nam en haar voorsprong gestaag uitbouwde.

Europees kampioene Pieterse moest het in de strijd om het brons uitvechten met de Oostenrijkse Mona Mitterwallner. In de slotmeters van de zevende en laatste ronde snelde de 21-jarige alleskunner haar leeftijdsgenote Mitterwallner voorbij. Het zilver ging naar de Française Lecompte.

Ferrand-Prévot veroverde voor de vijfde keer de wereldtitel, waarmee ze nu alleen recordhouder is op het onderdeel cross country. Voorheen deelde ze het record met de Noorse Gunn-Rita Dahle Flesja. Voor Pieterse is haar bronzen plak de tweede medaille op het Super WK in Schotland. Donderdag veroverde het Amersfoortse toptalent de zilveren medaille in de shortrace.

De Nederlandse Anne Tauber eindigde in Schotland als veertiende, op meer dan zes minuten van de winnares. Landgenote Anne Terpstra, die in 2022 nog zilver veroverde, stond niet aan de start van de WK mountainbike vanwege een blessure.