Demi Vollering was de afgelopen jaren vaak de grote concurrent van Annemiek van Vleuten. Zondag zijn de twee toprensters ploeggenoten in het Nederlandse team. "Vooral voor de buitenwereld is dat gek", zegt Vollering. "Maar eigenlijk gaat dat best goed. Het is echt niet zo dat we elkaar niet in de ogen kunnen kijken. We zijn professioneel en gaan hartstikke normaal met elkaar om."

De 26-jarige Vollering vindt het een gek idee dat ze Van Vleuten na dit seizoen niet meer zal tegenkomen in het peloton. "Ik heb enorm veel respect voor Annemiek. Ze heeft de lat heel hoog gelegd in het vrouwenwielrennen. We wilden allemaal Annemiek verslaan en dus moesten we net zo hard gaan werken als zij. Zij is heel belangrijk geweest. Dus ik ga Annemiek zeker missen in de koers."