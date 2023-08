Wereldkampioen Evenepoel had superdag: 'Kon harder rijden dan ik gepland had'

Remco Evenepoel was zelf enigszins verbaasd over zijn vorm tijdens de WK-tijdrit in het Schotse Stirling. De Belg werd vrijdag de jongste wereldkampioen tijdrijden ooit.

"Dit is geweldig", jubelde Evenepoel na de tijdrit. "Het was een van mijn grootste doelen dit seizoen. Om het dan te doen op zo'n lastig parcours dat niet perfect is voor mijn gewichtsklasse, is fantastisch."

De 23-jarige Evenepoel legde het 47,8 kilometer lange parcours door Stirling af in 55 minuten en 19 seconden. Daarmee was hij twaalf seconden sneller dan de Italiaan Filippo Ganna, die in 2020 en 2021 wereldkampioen werd.

"Ik had gewoon een supergoede dag en kon een hoog tempo vasthouden", liet 'De Aerokogel van Schepdaal' weten. "Ik ben superblij met deze overwinning."

Evenepoel had al snel in de gaten dat hij over uitstekende benen beschikte. "Eerlijk gezegd kon ik harder rijden dan we hadden gepland. Ik reed steeds 10 tot 15 watt boven mijn schema. Als je na dertig minuten nog niet aan je limiet zit en je je benen niet voelt, dan weet je dat het een van die dagen is."

Uitslag WK tijdrijden Remco Evenepoel (Bel) 55.19 Filippo Ganna (Ita) +0.12 Joshua Tarling (GB) +0.48 Brandon McNulty (VS) +1.27 Wout van Aert (Bel) +1.37 Nelson Oliveira (Por) +1.52 Rohan Dennis (Aus) +1.54 Mattia Cattaneo (Ita) +1.57 Mikkel Bjerg (Den) +1.59 Geraint Thomas (GB) +2.04

'Laatste klim gaf extra messteek in de benen'

Bij het eerste tussenpunt was Evenepoel nog vier seconden langzamer dan Ganna, maar daarna kwam hij op stoom. De Vlaming had bij het tweede tussenpunt twaalf seconden voorsprong op de Italiaan en hield die uiteindelijk vast.

"Ik wist dat ik een goede dag had. Na het tweede tussenpunt wist ik dat ik tweede lag achter Filippo Ganna, maar daarna begon mijn terrein. De laatste klim was heel zwaar. Die gaf een extra messteek in de benen."

Afgelopen zondag werd Evenepoel bij de WK-wegrace onttroond door Mathieu van der Poel. "Het is jammer dat Wout van Aert toen tweede werd. Voor mij was het parcours te explosief. Het parcours van vandaag lag me veel beter. Ik heb me echt gefocust op de tijdrit. Alle uren op de tijdritfiets hebben zich uitbetaald."