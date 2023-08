Evenepoel verovert wereldtitel tijdrijden, negentienjarige Tarling verrast met brons

Remco Evenepoel is vrijdag in het Schotse Stirling wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belg hield Filippo Ganna achter zich. De pas negentienjarige Joshua Tarling pakte verrassend het brons.

Evenepoel legde het 47,8 kilometer lange parcours door Stirling af in 55 minuten en 19 seconden. Daarmee was de 23-jarige renner van Soudal Quick-Step twaalf seconden sneller dan Ganna, die in 2020 en 2021 wereldkampioen werd.

Bij het eerste tussenpunt was Evenepoel nog vier seconden langzamer dan Ganna, maar daarna kwam hij op stoom. Bij de tweede tijdmeting dook hij twaalf tellen onder de tijd van de Italiaan en die voorsprong hield hij uiteindelijk vast.

Voor Evenepoel is het zijn eerste wereldtitel tijdrijden. Vier jaar geleden pakte de Vlaming al eens zilver in de race tegen de klok en de afgelopen twee jaar moest hij genoegen nemen met het brons.

Bovendien is Evenepoel de jongste wereldkampioen tijdrijden ooit. Met 23 jaar en 198 dagen is 'De Aerokogel van Schepdaal' 95 dagen jonger dan Michael Rogers, die in 2003 de sterkste was.

Evenepoel is na de Spanjaard Abraham Olano de tweede renner die zowel de wereldtitel op de weg als de tijdrit op zijn erelijst heeft staan. Hij triomfeerde vorig jaar op de weg en werd afgelopen zondag onttroond door Mathieu van der Poel.

Uitslag WK tijdrijden Remco Evenepoel (Bel) 55.19 Filippo Ganna (Ita) +0.12 Joshua Tarling (GB) +0.48 Brandon McNulty (VS) +1.27 Wout van Aert (Bel) +1.37 Nelson Oliveira (Por) +1.52 Rohan Dennis (Aus) +1.54 Mattia Cattaneo (Ita) +1.57 Mikkel Bjerg (Den) +1.59 Geraint Thomas (GB) +2.04

Verrassende Tarling jongste medaillewinnaar ooit op WK-tijdrit

Tarling was de grote verrassing in Stirling. De Brit, die vorig jaar wereldkampioen tijdrijden bij de junioren werd, werd op 48 seconden knap derde. Met 19 jaar en 177 dagen is hij de jongste medaillewinnaar ooit op een WK-tijdrit.

De andere renners eindigden op gepaste afstand van de top drie. Brandon McNulty werd op een kleine anderhalve minuut vierde en Wout van Aert kwam niet verder dan de vijfde plaats. Titelverdediger Tobias Foss moest zich tevredenstellen met de elfde tijd en Tadej Pogacar stelde teleur met de 22e tijd.

De Nederlanders speelden geen rol van betekenis. Jos van Emden, die eerder op de dag bekendmaakte dat hij na dit seizoen stopt, en Daan Hoole eindigden ver buiten de top tien. Hoole was op de 34e plaats en ruim vier minuten achterstand de beste Nederlander en de 38-jarige Van Emden werd in zijn laatste WK-tijdrit 36e.