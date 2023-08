Mathieu van der Poel kan zaterdag bij de WK mountainbike zijn derde wereldtitel van dit jaar veroveren. Het zou een unieke trilogie zijn, maar de Nederlander denkt in het Schotse Glentress Forest vooral aan de Olympische Spelen van Parijs.

Hij lijkt alles te kunnen. Maar de wereldtitel op de mountainbike veroveren terwijl hij de fiets met de dikke banden lange tijd amper heeft aangeraakt? Dat is zelfs voor Van der Poel een haast onmogelijke opgave.

"Het zal echt heel lastig worden om ook deze gouden medaille te winnen", zegt 'MVDP'. "Voor dit WK was de laatste keer dat ik op een mountainbike heb gezeten bij een trainingskamp voor de Tour de France van vorig seizoen. Dat is dus meer dan een jaar geleden. En ik weet hoe moeilijk het is om van fiets te wisselen."

De 28-jarige Van der Poel switch al jaren met grote regelmaat van fiets. Vaak ook met veel succes. Dit jaar heeft hij al de wereldtitel in het veldrijden (begin februari in Hoogerheide) en op de weg (afgelopen zondag in Glasgow) achter zijn naam staan.

Als hij ook op de mountainbike de regenboogtrui verovert, dan is hij de eerste renner ooit die in één seizoen WK-goud pakt in deze drie fietsdisciplines. Pauline Ferrand-Prévot is de enige renner die tegelijkertijd houder was van de drie wereldtitels, maar de Française won die races in twee verschillende jaren (2014 op de weg, 2015 in het veld en op de mountainbike).

"Je weet nooit wat er gaat gebeuren", blikt Van der Poel vooruit. "Maar als ik eerlijk ben, denk ik niet echt aan wereldkampioen worden. Ik hoop op een goede dag en een mooi resultaat. En ik wil vooral plezier hebben."

Wanneer reed Van der Poel zijn laatste mountainbikerace?

Van der Poel maakte pas begin deze week weer kennis met zijn mountainbike. Hij verkende de afgelopen dagen een aantal keer het 3,5 kilometer lange parcours in Glentress Forest waar de wereldtitelstrijd op het olympische onderdeel crosscountry plaatsvindt. Hij reed niet té veel rondjes, omdat hij nog wat last heeft van de gevolgen van zijn val in de wegrit.

Normaal gesproken is dat een veel te korte voorbereiding om ook maar te mogen denken aan de winst. Zeker als je bedenkt dat Van der Poel al meer dan twee jaar geen enkele mountainbikewedstrijd heeft gereden. Zijn laatste race in deze discipline was op 26 juli 2021, bij de Olympische Spelen van Tokio. Door een vroege val werd dat een grote deceptie.

De renner van Alpecin-Deceuninck hoopt volgend jaar in Parijs revanche te nemen voor die teleurstelling. "Mijn grootste doel bij dit WK is dan ook om me te plaatsen voor de Spelen", zegt hij.

Die olympische kwalificatie is zeer gecompliceerd (zie kader onder aan dit artikel). Maar de kans op deelname van Van der Poel in Parijs is een stuk groter geworden doordat de twintigjarige Nederlander Tom Schellekens vrijdag vijfde werd bij de WK-race voor beloften.

Het zou goed kunnen dat de uitslag van Van der Poel zaterdag niet meer van belang is voor een ticket naar de Spelen. Al zal hij vanzelfsprekend nog steeds proberen om ook zelf zo hoog mogelijk eindigen. "Ik richt me op de top tien of de top vijftien", zegt hij.

Van der Poel hoeft niet een flinke inhaalrace te rijden

Van der Poel kreeg vrijdag nóg een meevaller te horen. Door een late regelwijziging hoeft hij niet helemaal achteraan te starten. De alleskunner is gepromoveerd van de dertiende en laatste startrij naar startrij vijf. Een goede startpositie is van groot belang bij het mountainbiken. Op de veelal smalle paden is het namelijk heel lastig om in te halen.

Van der Poel werd in 2018 derde bij de WK mountainbike. Een jaar later pakte hij de Europese titel. Ook heeft hij drie wereldbekerzeges in de crosscountry op zijn erelijst staan.

De mannen beginnen zaterdag om 16.30 uur Nederlandse tijd aan hun mountainbikerace bij de WK. De finish wordt verwacht rond 18.00 uur. De vrouwen starten al om 12.30 uur. Bij die koers is de Nederlandse Puck Pieterse een van de topfavorieten.