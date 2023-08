Van der Poel start door late regelwijziging niet achteraan bij WK mountainbike

Goed nieuws voor Mathieu van der Poel: hij start zaterdag bij de WK mountainbike niet helemaal achteraan. De Nederlander heeft daardoor een veel grotere kans op een goed resultaat, en mogelijk zelfs een derde wereldtitel in 2023.

De internationale wielerunie UCI heeft vrijdagochtend een opvallende regelwijziging gecommuniceerd, iets meer dan 24 uur voor de crosscountryrace in Schotland. Het komt erop neer dat Van der Poel van de dertiende en laatste startrij is gepromoveerd naar startrij vijf.

Dat zit zo. De startvolgorde bij het olympische onderdeel crosscountry is gebaseerd op de wereldranglijst in het mountainbike. Van der Poel komt niet voor op die ranking, omdat hij sinds de Olympische Spelen van 2021 in Tokio geen mountainbikewedstrijd heeft gereden.

De alleskunner staat wél hoog op de wereldranglijst op de weg (zesde) en in het veldrijden (vijfde). Die status helpt hem nu. De UCI heeft namelijk bepaald dat renners die in de top tien (of top twintig voor de weg) van een andere mondiale ranking staan, recht hebben op een goede startpositie bij de WK mountainbike. Dat is een regel die al geldt bij wereldbekers, maar nu pas heel laat ook officieel is doorgevoerd voor de wereldkampioenschappen.

Concreet zijn de startplekken 33 tot en met 40 ingeruimd voor de toppers in andere disciplines. Dat is de vijfde startrij, omdat er bij de crosscountry ruimte is voor acht renners per rij. Van der Poel begint op plek 34, tussen olympisch kampioen mountainbike Tom Pidcock (33) en drievoudig wereldkampioen op de weg Peter Sagan (35) in.

Opvallend genoeg start hij nu zelfs naast de Nieuw-Zeelander Samuel Gaze, die donderdag in Glentress Forest wereldkampioen shortrace werd.

Van der Poel kan voor unieke trilogie zorgen

Een goede startpositie is van groot belang bij het mountainbiken. Op de veelal smalle paden is het namelijk heel lastig om in te halen. In totaal doen er zaterdag 98 mountainbikers mee aan de crosscountryrace in Schotland. Als Van der Poel op de laatste startrij had moeten beginnen, had hij dus veel meer renners moeten passeren.

De Europees kampioen mountainbike van 2019 kan in Glentress Forest voor een unieke trilogie zorgen. Van der Poel werd in februari wereldkampioen veldrijden en pakte afgelopen zondag in Glasgow zijn eerste wereldtitel op de weg.

Als hij ook op de mountainbike de regenboogtrui verovert, dan is hij de eerste renner ooit die in één seizoen WK-goud pakt in deze drie fietsdisciplines.

Pauline Ferrand-Prévot is de enige renner die tegelijkertijd houder was van de drie wereldtitels, maar de Française won die races in twee verschillende jaren (2014 op de weg, 2015 in het veld en op de mountainbike).

Daan de Ridder is wielerverslaggever Daan verslaat het 'Super WK' wielrennen voor NU.nl vanuit Glasgow. Lees hier meer verhalen van Daan.

Van der Poel kijkt vooral naar Parijs

Een nieuwe wereldtitel voor Van der Poel lijkt niet heel realistisch, omdat hij de afgelopen jaren amper op de mountainbike heeft gezeten. Hij richt zich zaterdag vooral op plaatsing voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

Het is nog niet precies duidelijk hoe goed hij daarvoor moet presteren (zie kader), maar door de regelwijziging wordt die missie wel een stuk makkelijker.

De mannen beginnen zaterdag om 16.30 uur Nederlandse tijd aan hun mountainbikerace bij de WK. De finish wordt verwacht rond 18.00 uur. De vrouwen starten al om 12.30 uur. Bij die koers is de Nederlandse Puck Pieterse een van de topfavorieten.