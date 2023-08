Topsprinter Fabio Jakobsen verkast na dit seizoen naar Team dsm-firmenich

Fabio Jakobsen gaat na dit seizoen aan de slag bij Team dsm-firmenich. De 26-jarige topsprinter, nu nog in dienst bij Soudal Quick-Step, heeft vrijdag een contract tot eind 2026 getekend bij de Nederlandse wielerploeg.

"Ik vind het een hele eer om deel te mogen uitmaken van dit team, waar ik als kleine jongen al naar keek", aldus Jakobsen. "Ik heb ondanks mijn jonge leeftijd al veel hoogtepunten mogen beleven, maar ik ben super gemotiveerd om om samen met deze ploeg nog veel nieuwe mooie herinneringen te maken."

De transfer van Jakobsen komt niet als een verrassing. Een maand geleden maakte hij al bekend dat hij Soudal Quick-Step zou gaan verlaten. Destijds werd hij ook al in verband gebracht met een overstap naar Team dsm-firmenich. Omdat wielertransfers pas na 1 augustus bekend mogen worden gemaakt, kon Jakobsen die overstap toen nog niet bevestigen.

Jakobsen is bezig aan zijn zesde seizoen bij Quick-Step en groeide bij de ploeg uit tot een topsprinter. De Nederlander boekte in 2018 in de Belgische wielerwedstrijd Nokere Koerse zijn eerste profzege en daarna volgden nog 42 overwinningen.

In 2020 was Jakobsen slachtoffer van een zware val in de Ronde van Polen die werd veroorzaakt door Dylan Groenewegen. De sprinter moest enkele dagen voor zijn leven vechten.