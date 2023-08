Drie jaar na vreselijke val is Dygert weer de beste tijdrijdster: 'Inspirerend verhaal'

Chloé Dygert liep drie jaar geleden door een verschrikkelijke valpartij bij het WK tijdrijden een beenblessure op die haar carrière had kunnen beëindigen. De Amerikaanse herstelde, kreeg met meer tegenslag te maken, maar werd donderdag in Schotland toch weer wereldkampioen.

Ze vertelt het op een toon alsof ze een boodschappenlijstje voorleest. "Ik raakte bijna 8 centimeter van mijn linkerbeen kwijt", zegt Dygert op de persconferentie na haar gouden tijdrit in Stirling. "En het verschil in omtrek met mijn rechterbovenbeen is nu nog steeds 3 centimeter."

Kortom, ze leeft nog steeds met de gevolgen van haar zeer zware crash op 24 september 2020. Toen vloog ze als titelverdedigster uit de bocht bij het WK tijdrijden in het Italiaanse Imola, waardoor ze tegen én over de vangrail werd gekatapulteerd. Het zorgde voor een diepe wond bij haar knie, die met meerdere operaties moest worden gerepareerd.

Na een lange revalidatie deed Dygert in de zomer van 2021 mee aan de Olympische Spelen van Tokio, maar ze was allesbehalve topfit of pijnvrij. De misschien wel talentvolste tijdrijdster ter wereld, die Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen bij het WK van 2019 op meer dan anderhalve minuut reed, kwam daardoor in Japan niet verder dan plek zeven.

Haar pech bleek nog lang niet voorbij. Door een besmetting met het epstein-barrvirus, dat onder meer de ziekte van Pfeiffer kan veroorzaken, reed Dygert in 2022 maar één koers op de weg. Aan het einde van dat jaar moest ze een hartoperatie ondergaan. Vervolgens was ze vier weken ziek en daarna scheurde ze een spier bij een val tijdens een trainingskamp.

"Het zijn drie heel lange jaren geweest", zegt Dygert. "Aan het begin van dit seizoen was het onduidelijk of ik überhaupt in actie zou kunnen komen in 2023. Ik begon eigenlijk pas in maart met trainen en reed in mei mijn eerste koers. En om dan nu weer deze regenboogtrui te hebben… Dit is een heel speciale titel."

Chloé Dygert verliet het WK tijdrijden van 2020 in een ambulance. Foto: Getty Images

Dygert was de afgelopen dagen ziek

Dygert liet vorige week donderdag al zien dat ze weer in topvorm is. Bij de WK baanwielrennen in Glasgow declasseerde de Amerikaanse de concurrentie op de individuele achtervolging, zoals ze al zo vaak had gedaan. Het was haar achtste wereldtitel op de velodroom, en een serieuze waarschuwing aan de concurrentie op de weg.

"Ik zei woensdag al dat Dygert voor mij de grote topfavoriet was bij het WK tijdrijden", zegt Nederlands kampioene Riejanne Markus, die op ruim twee minuten van de winnares als negende eindigde in Stirling. "Ze reed iedereen al naar huis op de baan, dus dit is voor mij absoluut geen verrassing."

Dygert was de afgelopen dagen een stuk minder zeker van haar zaak. Na haar succes op de achtervolging werd ze namelijk ziek. "Ik ben heel dankbaar dat de tijdrit pas vandaag was. Want ik denk niet dat ik gisteren had kunnen rijden. We hebben pas vanochtend besloten dat ik zou starten, nadat ik dertig minuten op de hometrainer had gezeten."

'Dygert verdient het om te winnen'

Van ziekte is op het 36,2 kilometer lange parcours in Schotland niks te merken. Dygert doet 46 minuten en 59,8 seconden over de relatief vlakke tijdrit, goed voor een gemiddelde snelheid van 46,2 kilometer per uur. Grace Brown maakt het aan het einde nog spannend, maar de Australische komt ruim vijf seconden tekort.

"Ik ben niet heel blij met zilver", zegt Brown. "Maar Chloé verdient het om te winnen na alles wat ze heeft meegemaakt. Ze heeft een inspirerend verhaal."