Pieterse moet genoegen nemen met WK-zilver op shortrace mountainbike

Mountainbikester Puck Pieterse is er donderdag niet in geslaagd de wereldtitel te veroveren bij de shortrace. De 21-jarige Nederlandse pakte zilver op het parcours in het Schotse Glentress Forest, terwijl het goud naar Pauline Ferrand-Prévot ging.

Het was de tweede keer op rij dat Ferrand-Prévot zich tot wereldkampioen kroonde. De Britse Evie Richards werd derde.

De 21-jarige Pieterse, regerend Nederlands en Europees kampioen, had goede hoop om voor het eerst in haar carrière de wereldtitel te veroveren. Ze nam al vroeg de leiding en voerde lang een groepje van zo'n acht rensters aan.

In de slotronde kon Pieterse bij de versnelling van Ferrand-Prévot niet volgen. De 31-jarige Française kwam met vier seconden voorsprong op Pieterse over de finish. De andere Nederlandse, Anne Tauber, eindigde als tiende. Ze gaf 57 seconden toe op de Franse winnares.

Eerder op de dag won Samuel Gaze de shortrace bij de mannen. De Nieuw-Zeelander bleef Victor Koretzky uit Frankrijk en de Brit Thomas Pidcock voor. Er deden geen Nederlandse mannen mee aan de shortrace op de WK. Mathieu van der Poel meldde zich woensdag af voor de shortrace.

Puck Pieterse rijdt vooraan in de kopgroep. Foto: AFP

Nederland staat nu op zeven medailles

Van der Poel liet weten dat hij nog herstellende is van zijn valpartij in de wegwedstrijd van zondag. Van der Poel neemt zaterdag wel deel aan de crosscountry. Milan Vader heeft zich ziek afgemeld voor de WK.

Het zilver van Pieterse is de zevende medaille van Nederland op het Super WK wielrennen, dat voor het eerst gehouden wordt. Bij het baanwielrennen werd Harrie Lavreysen wereldkampioen op de sprint en Maike van der Duin pakte zilver op de scratch. Bij de koppelkoers veroverden Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip verrassend de wereldtitel en Jeffrey Hoogland was de beste op de kilometertijdrit.

Op de weg kroonde Van der Poel zich zondag tot wereldkampioen. Daarmee had Nederland 38 jaar na het goud van Joop Zoetemelk eindelijk een opvolger.