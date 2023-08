Markus en Vollering staan voor raadsel na matige tijdrit: 'Geen idee wat er misging'

Riejanne Markus en Demi Vollering stonden donderdag voor een raadsel na hun matige optreden bij het WK tijdrijden. De Nederlandse rensters gingen voor een podiumplek in Stirling, maar eindigden beiden buiten de top vijf.

Markus moet meer dan een kwartier na haar finish nog steeds bijkomen van de 36,2 kilometer lange tijdrit in Schotland. "Ik zie hier en daar nog een beetje wazig", zegt ze met een zucht. "Blijkbaar ben ik zo diep gegaan."

Die krachtsinspanning heeft de WK-debutant een negende plaats opgeleverd. Dat is een flinke tegenvaller voor de Nederlandse kampioene, die in haar jeugd al wist dat ze tijdrijden de allermooiste wielerdiscipline vindt. En posters van viervoudig wereldkampioen Fabian Cancellara op haar kamer had hangen.

"Dit is niet waarvoor ik hier kwam", zegt Markus. "Ik ging voor een medaille, dus er is absoluut iets niet goed gegaan. We moeten gaan evalueren wat er is misgegaan, want ik heb nu echt geen idee."

De 28-jarige Markus verspeelde haar kansen op een podiumplaats al in het eerste deel van de tijdrit. Bij het eerste tussenpunt na 12,6 kilometer noteerde ze de 21e tijd en lag ze meer dan een minuut achter op Chloé Dygert, de uiteindelijke wereldkampioene uit de Verenigde Staten.

"Ik had juist het idee dat de eerste kilometers best goed gingen", zegt de renster van Jumbo-Visma met een flauwe glimlach. "Maar blijkbaar was het precies het tegenovergestelde. Ik heb mijn plan gevolgd, alleen zat er duidelijk niet iets extra's in vandaag bij mij. Dit was een hoofddoel voor mij, dus ik ben erg teleurgesteld."

Tijdrit was voor Vollering een groot gevecht

Een minuut of twintig eerder staat Vollering met hetzelfde gevoel in de perstent voor het fraaie kasteel van Stirling. De Nederlandse was twaalf dagen geleden nog tweede in de afsluitende tijdrit van de Tour de France Femmes, maar moet het nu met een zesde plaats doen. Ze geeft bijna anderhalve minuut toe op Dygert.

"Dit valt heel erg tegen", verzucht Vollering. "Ik kon niet het vermogen leveren wat ik wilde, dus het was een groot gevecht. Ik was van tevoren heel gemotiveerd, wilde heel graag voor het podium gaan. Maar dat zat er duidelijk niet in."

De 26-jarige Zuid-Hollandse heeft net als Markus geen verklaring voor haar slechte dag. "Ik voelde me de afgelopen dagen goed. Maar misschien was ik wel té fris. Dat kan ook weleens gebeuren. Dat je gewoon niet kan leveren."

Vollering had maar anderhalve week de tijd om zich voor te bereiden op de WK, nadat ze in de Tour de mooiste zege uit haar carrière had geboekt. "Ik heb afgelopen weekend een paar flinke trainingen gedaan en de afgelopen drie dagen wat rustiger aan gedaan. Misschien is mijn lichaam daardoor een beetje in de slaapstand gegaan. Het heeft in ieder geval niet goed gewerkt."

Vollering maakt zich ondanks haar mindere optreden geen zorgen voor de wegrit van zondag. Dan zal ze samen met de Belgische Lotte Kopecky als de topfavoriet starten. "Misschien was dit wel de perfecte wake-upcall voor mij", zegt ze. "Ach, ik kan hier heel lang over gaan peinzen, maar daar win ik zeker niks mee. Misschien voel ik me zondag wel weer heel goed."