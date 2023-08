Zeldzame bijrol Nederlandse vrouwen bij WK tijdrit, wereldtitel voor Dygert

De Nederlandse vrouwen hebben donderdag op het WK tijdrijden in Schotland een bijrol vertolkt. De wereldtitel ging voor de tweede keer naar de Amerikaanse Chloé Dygert, terwijl het voor topfavoriete Marlen Reusser een vervelende dag werd.

Namens Nederland gingen Demi Vollering en Riejanne Markus van start in de ruim 36 kilometer lange tijdrit over grotendeels vlak terrein nabij Glasgow. Ze kwamen allebei niet in de buurt van de wereldtitel. Vollering werd uiteindelijk zesde, terwijl Markus zich moest tevredenstellen met de negende plek.

Daardoor was er voor het eerst sinds 2014 geen Nederlandse WK-medaille bij het tijdrijden voor vrouwen. De afgelopen jaren waren met name Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen succesvol. Maar titelverdediger Van Dijk is zwanger, Van Vleuten is niet geselecteerd en Van der Breggen is gestopt.

Dygert snelde in 46.59 naar de wereldtitel. De 26-jarige Amerikaanse verwees Grace Brown uit Australië op zes seconden achterstand naar het zilver. De Oostenrijkse Christina Schweinberger pakte brons op 1.13 van Dygert, die na 2019 haar tweede wereldtitel op dit onderdeel veroverde.

Voor topfavoriete Reusser liep de tijdrit uit op een drama. De Zwitserse was dit seizoen een klasse apart in races tegen de klok, maar had te veel last van haar valpartij van dinsdag bij de gemengde estafette. Halverwege gaf ze huilend op.