Ide Schelling maakt opvallende overstap, meer wielertransfers aangekondigd

Ide Schelling is bezig aan zijn laatste seizoen bij BORA-hansgrohe. De Haagse renner stort zich in een opvallend avontuur door een tweejarig contract te tekenen bij het Astana van teambaas Alexandre Vinokourov. Er zijn de afgelopen dagen meer wielertransfers aangekondigd.

"Dit is een spannende nieuwe stap na de eerste jaren van mijn carrière voor hetzelfde team te hebben gereden", zegt de 25-jarige Schelling donderdag op de site van Astana. "Ik denk dat dit het juiste moment is en dat ik een goede 'match' met Astana ben. Het type renner dat ik ben past geweldig bij de mogelijkheden van deze ploeg."

Schelling drukte twee jaar geleden zijn neus aan het venster door onder meer enkele dagen de bolletjestrui in de Tour de France te dragen. Het vorige seizoen kampte hij met fysiek ongemak, maar deze jaargang is de Hagenaar helemaal terug. Schelling won een rit in de Ronde van Baskenland en in de Ronde van Slovenië.

Zijn overstap naar Astana is opmerkelijk te noemen. De Kazachse ploeg was ooit een grote speler in het wielrennen, maar heeft dit seizoen slechts vijf internationale zeges geboekt. De vorige jaargang waren dat er zelfs maar drie. Cees Bol, Alexey Lutsenko en Mark Cavendish zijn enkele bekende namen bij Astana, hoewel Cavendish aan zijn afscheidsjaar bezig is.

Teambaas Vinokourov is erg tevreden met de komst van Schelling. De oud-renner ziet in de Nederlander een "solide knecht" voor de kopmannen in grote rondes. In de klassiekers en heuvelachtige ritten kans Schelling dan voor zijn eigen kans gaan.

Tao Geoghegan Hart gaat weg bij INEOS. Foto: Getty Images

Meer transfers in het wielrennen

Doordat wielertransfers pas na 1 augustus officieel bekrachtigd mogen worden, regent het in deze dagen berichten. Schelling is niet de enige renner die BORA-hansgrohe verlaat. Nils Politt rijdt vanaf volgend seizoen voor het UAE Team Emirates van blikvanger Tadej Pogacar. Daar treft hij onder anderen Pavel Sivakov, die afkomstig is van INEOS Grenadiers.

Bij INEOS staat de deur sowieso open. Tao Geoghegan Hart verkast naar Lidl-Trek, om daar als kopman in de grote rondes te fungeren. Ook Jonathan Milan rijdt volgend jaar voor Lidl-Trek. De sprintkoning van de afgelopen Giro d'Italia verlaat Bahrain Victorious.

De transfer van Milan valt niet los te zien van een sprinterscarrousel in het wielrennen. Fabio Jakobsen maakte tijdens de Tour de France al bekend dat hij aan zijn laatste seizoen bij Soudal Quick-Step bezig is. Het heeft er alle schijn van dat hij naar Team dsm-firmenich verhuist. Arnaud Démare verruilt Groupama-FDJ voor Arkéa-Samsic.