Lavreysen schrikt van stevige taal teamgenoot Hoogland bij WK baanwielrennen

Jeffrey Hoogland nam na de Spelen van Tokio wat meer afstand van zijn sport. Hij trainde minder en kreeg en nam de ruimte voor andere dingen, zoals het verbouwen van zijn huis.

"Jeffrey was de afgelopen twee jaar best afwezig", zegt Harrie Lavreysen daarover. "We hebben momenten gehad dat we dachten: gast, we moeten nu wel gaan beginnen met echt trainen. Want we zijn als ploeg bezig om die wereldtitel op de teamsprint weer te veroveren. Ik denk dat we hem hebben proberen mee te trekken daarin. Ook daarom verbaast het me dat hij dit geroepen heeft."

Hoogland benadrukt dat hij er alles aan wil doen om volgend jaar in Parijs olympisch kampioen te worden met de Nederlandse ploeg. "Maar daarvoor maakt het in principe niet uit of we een goede verstandhouding hebben. Dat is een mooie bijkomstigheid. Maar hard gezegd heb je alleen drie snelle mannen nodig. Of je elkaar nou mag of niet, als je maar hard rijdt."