Grote verrassing op WK baan: 'keirinkoning' Harrie Lavreysen na jaren onttroond

Harrie Lavreysen is zijn wereldtitel op de keirin verrassend kwijtgeraakt. De wereldkampioen van de laatste drie jaar eindigde woensdag in het Schotse Glasgow verrassend als vierde. Zijn landgenoot Jeffrey Hoogland moest in de finale genoegen nemen met de zesde plek.

De 26-jarige Lavreysen ging al vroeg in de aanval, maar was niet in staat om zijn leidende positie vast te houden. Halverwege de laatste ronde werd hij ingehaald door de Colombiaan Kevin Quintero (eerste), de Australiër Matthew Richardson (tweede) en Shinji Nakano (derde) uit Japan.

De dertigjarige Hoogland leek in de openingsfase van de race gehinderd te worden door Richardson. De regerend wereldkampioen op de teamsprint en de kilometer tijdrit speelde daarna een bijrol. Hoogland, die de laatste twee jaar zilver pakte, ging nog wel in protest, maar kreeg geen gehoor van de jury.

Ook Lavreysen had al twee wereldtitels op zak in Glasgow. Bij een nieuw succes had hij het record van Arnaud Tournant geëvenaard. De Fransman heeft in totaal veertien wereldtitels achter zijn naam. Lavreysen staat op dertien.

Op de keirin worden zes renners drie ronden op gang gebracht achter een brommer - de zogeheten derny - waarna ze, als die uit de baan is verdwenen, over drie ronden sprinten om de winst.

Foto: ANP

Titelverdediger Havik negende op puntenkoers

Yoeri Havik eindigde als negende op de puntenkoers. De 32-jarige Zaandammer was de titelverdediger op het onderdeel waarbij over 160 ronden zestien keer wordt gesprint om de punten.

Havik won nog wel de laatste sprint om de dubbele punten, maar kwam tekort om zich in de strijd om de medailles te mengen. Het goud was voor de Nieuw-Zeelander Aaron Gate met 123 punten. De Spanjaard Albert Torres was met 107 punten goed voor zilver. Het brons ging naar de Belg Fabio Van Den Bossche, die uitkwam op 95. Havik bleef steken op 52 punten.

Marit Raaijmakers eindigde als twaalfde op het omnium. De Nederlandse baanrenster, die Maike van der Duin verving, begon met de achtste plaats op de scratch, het onderdeel waarop na dertig ronden wordt gesprint om de winst.