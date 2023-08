Vollering is na korte vakantie en 'detox' van Tour-gekte klaar voor WK-succes

Demi Vollering ging er kort tussenuit met haar familie om te ontspannen na haar eerste eindzege in de Tour de France Femmes. Die minivakantie was genoeg om op te laden voor haar volgende doel: het WK tijdrijden donderdag in Glasgow.

Het zijn van die bijzonderheden die je pas leert als je het meemaakt. Een winnares blijkt na de Tour 'slechts' tien gele truien te krijgen om mee naar huis te nemen. "De rest moet je kopen", legt Vollering uit.

De 26-jarige Zuid-Hollandse deelde de souvenirs anderhalve week geleden na de mooiste zege uit haar carrière allemaal uit. Haar ploeggenoten kregen er één, haar ploegleiders, de hoofdsponsor. "En toen kwam ik thuis en besefte ik: shit, ik heb er niet één voor mezelf."

Vollering vertelt het verhaal woensdag in het Nederlandse rennershotel even buiten Glasgow met een grote glimlach. Die extra gele trui zal ze nog wel krijgen van de Tour-organisatie. En mogelijk heeft ze na deze week een minstens zo mooi wielershirt in haar bezit. Een in regenboogkleuren.

De renster van SD Worx krijgt twee kansen om voor het eerst wereldkampioen te worden. Zondag is ze als kopvrouw van de Nederlandse ploeg een van de topfavorieten in de wegrit. En donderdag geldt ze als gevaarlijke outsider voor het goud in de tijdrit.

"Ik had verwacht dat het best moeilijk zou worden om zo snel na de Tour de knop om te zetten naar de WK", zegt Vollering. "Maar dat viel eigenlijk mee. Deze WK zijn natuurlijk ook altijd een belangrijk doel voor mij geweest. Dat scheelde."

Foto: AFP

Wat deed Vollering na de Tour de France Femmes?

Het is amper tien dagen geleden dat Vollering in Pau haar grote droom zag uitkomen. Na de beslissende tijdrit in de Tour vertelde ze dat ze rust nodig had om te geloven dat ze de grootste wielerkoers ter wereld had gewonnen.

Die rust vond ze tijdens een minivakantie met haar familie. Ouders Germa en Kees met een campertje, zusje Nena met haar vriend in de auto en Vollering samen met haar vriend Jan de Voogd in de Mercedes Sprinter die ze tot camper hebben omgebouwd.

"Op de maandagochtend na de Tour heeft Jan me opgehaald bij het hotel en zijn we eerst met de hele familie gaan ontbijten", vertelt Vollering. "Daarna zijn we richting de Atlantische Oceaan gereden. Even lekker op het strand liggen. Zo kreeg ik meteen een soort detox van al die gekte in de Tour."

De veelwinnares raakte de eerste dag haar fiets helemaal niet aan. Op dinsdag stapte ze met hond Flo op haar rug op de gravelbike voor een heel rustig rondje naar een restaurant. "We kregen een stevige bui op onze kop, dus we hebben nog een flinke tijd stilgestaan." Glimlachend: "Dat mag je dus eigenlijk geen fietsen noemen."

Vollering had alle tijd om na te denken over de betekenis van haar Tour-zege. Haar conclusie? "Ik ben superblij dat ik dit doel behaald heb. Maar het is natuurlijk niet zo dat ik opeens een heel ander leven heb. Ik ben en blijf nog steeds Demi."

Daan de Ridder is wielerverslaggever Daan verslaat het 'Super WK' wielrennen voor NU.nl vanuit Glasgow. Lees hier meer verhalen van Daan.

Vollering richt zich pas dit jaar echt op tijdrijden

Na de paar vrije dagen keerde Vollering terug naar haar huis in Zwitserland, waar ze afgelopen weekend "nog even een paar goede trainingen" deed voor de WK. "En dat ging eigenlijk best goed."

Dat belooft veel voor haar debuut op het WK tijdrijden. De individuele discipline was aan het begin van haar carrière bijzaak. Vollering won pas twee keer een chronorace bij de profs: de proloog van het Festival Elsy Jacobs in Luxemburg in 2019 en een etappe in de Britse Women's Tour in 2021.

"In het verleden trainde ik niet veel op de tijdrit. Ik dacht: ik kan hier wel hard mee aan de slag gaan, maar voor wat? Ik zou toch niet geselecteerd worden voor een EK of WK, omdat we in Nederland Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk hadden."

Dit seizoen heeft Vollering zich wél echt gefocust op het tijdrijden, omdat de Tour eindigde met een chronorace. Het leverde haar drie plekken op: in de Ronde van Zwitserland, bij het NK en in Pau.

"Dat heeft me natuurlijk veel vertrouwen gegeven. Ik denk dat ik liever zondag de wegrit win. Maar tijdrijden vind ik inmiddels ook een heel mooie discipline. Daarop wereldkampioen worden, zou natuurlijk ook supermooi zijn."