Van der Poel heeft nog te veel pijn en mist shorttrackrace op WK mountainbike

Mathieu van der Poel doet donderdag niet mee aan de shorttrackrace bij de WK mountainbike in Glasgow. De Nederlander heeft nog te veel last van zijn val tijdens de wegwedstrijd van afgelopen weekend en wil niets forceren richting zaterdag.

"Ik heb nog best wel wat last gehad van die valpartij", zegt Van der Poel woensdag tegen het AD. "Door de adrenaline heb ik het tijdens de wedstrijd niet gevoeld, maar na de finish merkte ik meteen dat ik me wel zeer had gedaan."