Havik en Van Schip zien historische titel als resultaat van 'leven lang strijden'

Yoeri Havik kreeg de beloning voor 24 jaar keihard werken. Jan-Willem van Schip beleefde het hoogtepunt uit zijn carrière nadat hij heel diep had gezeten. De historische wereldtitel op de koppelkoers dinsdag in Glasgow maakte veel los bij het duo.

Waar hebben we naar zitten kijken? Van Schip lacht een uurtje na de gouden koppelkoers even om de vraag. "Ja, weet ik veel", zegt de 28-jarige Nederlander, voordat hij op een voor hem kenmerkende wijze alsnog antwoord geeft.

"Ik denk dat we hebben zitten kijken naar presteren onder druk. Naar twee jongens die onder heel moeilijke omstandigheden en tijdens een heel snel fietswedstrijdje alles goed bleven doen. Want probeer überhaupt maar eens met 60 kilometer per uur op een wielerbaan te fietsen. En ga dan met 65 kilometer per uur wisselen met je maatje, terwijl je hem een slingertje geeft. En dat met 36 man tegelijk, in 35 graden en met een hartslag van 200."

Het is een treffende omschrijving van de madison, het onderdeel waarop Nederland bij de mannen nog nooit wereldkampioen was geworden. Tot Havik en Van Schip op een zinderende avond in de Sir Chris Hoy Velodrome toeslaan. Na tweehonderd rondes loodzware koers heeft het duo door een derde plek in de laatste sprint twee punten meer dan Groot-Brittannië.

"Dat wij als eerste Nederlandse koppel de wereldtitel mogen pakken… De glimlach op mijn gezicht verdwijnt pas over vijftien maanden, als de volgende WK starten", zegt Havik, de man die in de slotfase met een ultieme krachtsinspanning de zege veiligstelde.

De 32-jarige Noord-Hollander begon op achtjarige leeftijd met fietsen omdat hij Danny Stam en Robert Slippens een koppelkoers had zien rijden. Dat duo kwam tot WK-brons (2004) en WK-zilver (2005). "Ik ben 24 jaar geleden begonnen met keihard trainen", zegt Havik. "Geweldig dat dit het resultaat is van een leven heel hard hiervoor strijden."

Jan-Willem van Schip (links) en Yoeri Havik in de regenboogtrui. Foto: AP

Van Schip had heel goede en heel slechte dagen

De wereldtitel is ook het resultaat van vijf jaar intensief samenwerken met Van Schip. De Utrechter is altijd een buitenbeentje geweest in het baanwielrennen. Hij experimenteert graag en veel, vooral met materiaal. In de aanloop naar de WK in Glasgow vertelde hij aan de NOS dat hij regelmatig worstelt met zijn status als excentriekeling.

"'Die lange' heeft de afgelopen vijf jaar heel goede én heel slechte dagen gehad", zegt Havik, zelf een nuchtere Zaandammer. "Maar stapje voor stapje hebben we ons verbeterd. En dat resulteert er vandaag, op 8 augustus 2023, in dat het er allemaal uit komt."

Van Schip, met de regenboogtrui om zijn schouders: "Ik heb gewoon diep gezeten, ook door fysiek malheur. Sinds maart weet ik een beetje wat eraan scheelt. En wat ik daarmee moet doen. Dit traject was lastig. Maar door gewoon lekker met 65 kilometer per uur te fietsen, mijn klauwen uit te steken, kwam ik toch elke keer weer een dagje verder."

"En uiteindelijk heb ik gewoon zoveel plezier door deze sport. De finesse is zo mooi en zo leuk. Ik heb genoten van elk klein stapje dat Yoeri en ik samen hebben gezet, het nieuwe niveau dat we bij elkaar gevonden hebben. Dat is echt vet."

Kan Havik/Van Schip olympisch kampioen worden?

De volgende en grootste droom van Havik en Van Schip moet volgend jaar in Parijs uitkomen. Ze willen nu ook als eerste Nederlandse duo de olympische titel op de koppelkoers veroveren.

"We hebben het afgelopen jaar een heel mooi programma kunnen draaien", zegt Van Schip. "Er is naar ons geluisterd, ook vanuit de bond. Nick Stöpler is gekomen als coach. Samen met hem hebben we pen en papier gepakt en bedacht: wat is er nodig? Wat moet er beter?"

"Die organisatie is er gekomen. We hebben een week of twaalf structureel niks anders kunnen doen dan eten, fietsen en slapen. En visualiseren hoe je die ander goed de baan in mietert. Dit is daar het resultaat van."

Havik: "Hopelijk krijgt Nick door deze wereldtitel voor de komende twaalf maanden een goed budgetje."

Van Schip, lachend: "Ja, we hebben meer budget nodig. Want het kan nog veel beter."

Havik: "Als we nog vaker op hoogtestage kunnen, zijn we in Parijs niet te stoppen."