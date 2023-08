Havik en Van Schip pakken eerste Nederlandse WK-goud ooit op koppelkoers mannen

Baanwielrenners Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip hebben dinsdag voor een verrassing gezorgd bij de Super WK wielrennen in Glasgow. Het duo bezorgde Nederland de eerste wereldtitel ooit voor de mannen op het onderdeel koppelkoers.

Het is niet de eerste wereldtitel voor zowel de 32-jarige Havik als de 28-jarige Van Schip, maar wel het eerste WK-goud als duo. Havik werd vorig jaar wereldkampioen puntenkoers en Van Schip was in 2019 de beste op dat onderdeel.

De koppelkoers is een olympisch onderdeel waar in een wedstrijd over 200 ronden om de tien ronden wordt gesprint voor punten. Bij de laatste sprint liggen er dubbele punten klaar. Een ronde winnen op het peloton levert 20 punten op. Daar slaagde in Glasgow niemand in.