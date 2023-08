Van Emden schrikt van verval mixed relay op WK: 'Het is onprofessioneel'

Een pechdag voor de Nederlandse ploeg, meerdere valpartijen op het bochtige parcours en weinig landen die hun sterkste selectie afvaardigden. De gemengde ploegentijdrit bij de WK wielrennen in Glasgow was volgens routinier Jos van Emden geen reclame voor de sport.

Hij vindt het écht een leuk onderdeel, benadrukt Van Emden. "Met de vrouwen erbij geeft het toch een andere dynamiek. Daarom heb ik altijd meegedaan als het kon. Je zag het zich de laatste jaren ook ontwikkelen, groter worden. Maar dit was duidelijk een terugval. Ik vond het vandaag onprofessioneel."

De mixed relay kwam in 2019 op het WK-programma, in plaats van de nooit echt populair geworden ploegentijdrit voor merkenteams. Eerst rijden drie mannen een tijdrit. Na de finish van dat trio koersen drie vrouwen over precies hetzelfde parcours. Voor het eindresultaat worden de tijden bij elkaar opgeteld.

Het nieuwe onderdeel past perfect in het beleid van het internationaal olympisch comité (IOC) om gezamenlijke wedstrijden voor vrouwen én mannen te promoten. Maar dinsdag in Schotland was het - niet voor het eerst - meer dan duidelijk dat het wielrennen de gemengde race nog niet massaal heeft omarmd. En dat het lastig is het onderdeel even serieus te nemen als de wegrit of de individuele tijdrit.

De echte toprensters en -renners lieten de WK-race bijna allemaal links liggen. Spanje startte daarom bij de mannen met twee beloften. België had niet eens de moeite genomen om een team af te vaardigen.

"Dit was bijna de bonte middag van de WK", zegt de 38-jarige Van Emden met een glimlach. "Straks gaan we barbecueën en verhalen aan elkaar vertellen. Je zou dit eigenlijk moeten zien als een promotie-evenement voor een stad, om mensen warm te maken voor fietsen. Maar ik zou dit geen WK willen noemen. Want op een WK moeten de beste renners starten."

Nederland zette de zevende tijd neer in de gemengde ploegentijdrit. Foto: AP

Renners kregen anderhalf uur om parcours te verkennen

Het probleem van de gemengde ploegentijdrit begint met de mindere status van het onderdeel. Daarna komt de onmogelijkheid om echt te trainen met het trio dat gaat rijden. Van Emden: "Op een ploegentijdrit met je eigen profploeg kun je je echt voorbereiden. Dat lukt hierbij niet. Eigenlijk kwamen we pas twee dagen voor de race een keer bij elkaar."

In Glasgow kwam daar nog bij dat het parcours zeer technisch en bochtig was. De organisatie koos ervoor de 'mixed relay' niet te houden in Stirling, de Schotse stad waar de komende dagen op een relatief eenvoudig parcours de individuele tijdritten worden afgewerkt.

In plaats daarvan moesten de renners over het rondje (plus nog een extra lusje) in het centrum van Glasgow waar Mathieu van der Poel zondag de wegrit won. "Er zijn jongens in mijn ploeg die het plattegrondje van het parcours zagen en direct zeiden: die gemengde ploegentijdrit ga ik niet rijden. Dat zegt wel genoeg", vertelt Van Emden, die in het dagelijks leven voor Jumbo-Visma koerst.

De deelnemers kregen dinsdagochtend slechts anderhalf uur om het parcours te verkennen. Van Emden: "Zoals de UCI het georganiseerd had, kon je je eigenlijk niet echt voorbereiden op deze wedstrijd. En dat op zo'n parcours. Zoveel bochten op een tijdritfiets, die toch minder goed stuurt dan een wegfiets, is gewoon problemen opzoeken. Maar misschien wilden ze gewoon spektakel, hè."

Daan de Ridder is wielerverslaggever Daan verslaat het 'Super WK' wielrennen voor NU.nl vanuit Glasgow. Lees hier meer verhalen van Daan.

Hoole rijdt de hekken in

Spektakel kwam er. Bij de Nederlandse ploeg schatte Daan Hoole een bocht verkeerd in, waardoor hij de hekken in reed en moest lossen bij Van Emden en Tim van Dijke. "Heel erg balen. Een domme fout", zegt Hoole, die vlak voor de start ook nog een bloedneus kreeg.

De Australiër Lucas Plapp ging ook onderuit, net als Marlen Reusser. De Zwitserse kopvrouw stapte snel op, sloot weer aan bij haar twee ploeggenoten en stelde met haar team alsnog prolongatie van de wereldtitel veilig. Maar het had net zo goed anders kunnen aflopen. Reusser is donderdag de topfavoriet voor de individuele tijdrit en had dat doel in gevaar kunnen brengen.

"Dat is natuurlijk ook een reden waarom een hoop toprenners niet wilden rijden", stelt Van Emden. "Filippo Ganna (de Italiaan die topfavoriet is voor de chronorace van vrijdag, red.) gaat hier echt niet zijn kans op de wereldtitel tijdrijden op het spel zetten."

Markus gaat niet voluit

Om diezelfde reden begon het Nederlandse vrouwentrio al met een flinke handicap. Riejanne Markus moest op het laatste moment invallen voor de niet fitte Lorena Wiebes, maar de Nederlands kampioene wil donderdag het individuele tijdritpodium halen en nam daarom geen risico's.

"Ik hoorde na mijn training vanmorgen dat Nederland niet zou kunnen starten als ik niet zou rijden", zegt Markus. "Daarom heb ik gezegd dat ik er klaar voor was. Maar we hebben wel besloten dat ik de meiden zou helpen om een goede start te maken en daarna zou uitsturen."

Nederland reed daardoor ook bij de vrouwen lang met slechts twee renners. Alle pech leverde een zevende plek op, bijna twee minuten achter Zwitserland.

"Volgens mij was dit geen reclame voor de sport", concludeert Van Emden. "Dit wil je toch niet als UCI?"