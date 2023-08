Baanwielrenner Hoogland verovert voor derde jaar op rij wereldtitel op tijdrit

Jeffrey Hoogland heeft dinsdag voor de derde keer op rij en voor de vierde keer in totaal de wereldtitel op de kilometer tijdrit veroverd. De Nederlandse baanwielrenner plaatste zich eerder op de dag al als snelste voor de finale en daarin maakte hij de verwachtingen waar.

Het goud is voor de dertigjarige Hoogland zijn tweede wereldtitel in Glasgow. Vrijdag werd hij, zoals verwacht, met Harrie Lavreysen en Roy van den Berg wereldkampioen op de teamsprint. Dat onderdeel is ook olympisch. De kilometer tijdrit staat volgend jaar op de Spelen in Parijs niet op het programma.

In 2018 pakte Hoogland zijn eerste wereldtitel op de tijdrit en in 2021 en 2022 was hij weer de beste. In de finale in Glasgow liet hij er dinsdag geen twijfel over bestaan dat hij nog altijd de snelste is.

Hoogland klokte 58,222, terwijl het de Australiërs Matthew Glaetzer (58,526) en Thomas Cornish (58,822) respectievelijk zilver en brons pakten. Hij was daarmee wel langzamer dan tijdens de kwalificaties. Toen klokte hij 57,971 seconden, waarmee hij maar een fractie minder snel was dan zijn eigen wereldrecordtijd op zeeniveau: 57,813, gereden eerder dit jaar tijdens de EK in het Zwitserse Grenchen.