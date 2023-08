Nederland grijpt zonder Wiebes naast medaille bij gemengde ploegentijdrit op WK

Nederland is er dinsdag bij de WK wielrennen in Glasgow niet in geslaagd een medaille te veroveren op de gemengde ploegentijdrit. Zonder Lorena Wiebes eindigde de Oranje-equipe als zevende.

Kort voor de start werd bekend dat Wiebes moest passen voor de ploegentijdrit. De renster van SD Worx was niet fit genoeg en werd vervangen door Nederlands kampioene tijdrijden Riejanne Markus.

Naast Markus bestond de Nederlandse ploeg uit Loes Adegeest, Shirin van Anrooij, Jos van Emden, Daan Hoole en Tim van Dijke. Laatstgenoemde verving zijn broer Mick van Dijke, die zondag in de wegrace ten val kwam.

De Nederlandse renners legden het 40,3 kilometer lange parcours af in 55 minuten en 59 seconden. Daarmee waren ze 1 minuut en 43 seconden langzamer dan Zwitserland. Hoole kwam ten val.

Uitslag gemengde ploegentijdrit Zwitserland 54.16 Frankrijk +0.07 Duitsland +0.51 Groot-Brittannië +1.03 Italië +1.17 Australië +1.37 Nederland +1.43 Verenigde Staten +1.46 Oostenrijk +1.58 Polen +2.47

Zwitserland prolongeert wereldtitel

De Zwitserse ploeg werd gevormd door Marlen Reusser, Elise Chabbey, Nicole Koller, Stefan Küng, Stefan Bissegger en Mauro Schmid. Reusser kwam ten val, maar desondanks was de titelverdediger zeven seconden sneller dan Frankrijk. Duitsland werd op 51 tellen derde.

De mannen gingen eerst van start. Na 20,15 kilometer werden zij afgelost door de vrouwen, die hetzelfde rondje door Glasgow aflegden.

Nederland won de eerste editie in 2019. Twee jaar later werd zilver veroverd achter Duitsland. Bij de vorige editie zat er geen medaille in voor Nederland.