Hij was op zijn dertigste al twee keer verkozen tot Coach van het Jaar. Toch nam Hugo Haak eind 2021 abrupt afscheid van de baansprinters, omdat hij leeg was. Bij de WK in Glasgow is hij terug, maar als assistent.

Vlak voor de beslissende heat van de sprintfinale in de Sir Chris Hoy Velodrome fluistert Haak titelverdediger Harrie Lavreysen nog wat laatste bemoedigende woorden in. Ook al is de oud-bondscoach net een week weer actief bij de baanselectie, nadat hij eerder dit jaar had gewerkt voor de wegploeg van wielerinfluencer Bas Tietema.

Lavreysen wil het niet hardop zeggen, maar het is duidelijk dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij de verrassende terugkeer van Haak in het baanwielrennen. Coach en pupil hebben altijd intensief contact gehouden. "Mijn klik met Hugo is altijd heel goed geweest", zegt de 26-jarige Lavreysen. "Een knikje van hem kan voor mij genoeg zijn om te weten wat hij bedoelt. Ik ben er heel blij mee dat hij is toegevoegd aan de staf."

Haak is in Schotland als assistent, niet als de eindverantwoordelijke. Die functie ligt bij de Brit Mehdi Kordi, die eind vorig jaar René Wolff opvolgde als bondscoach. Het zorgt voor een bijzondere situatie, want Kordi was in het verleden juist drie jaar de assistent van Haak.

"Mehdi en ik hebben daar natuurlijk over gesproken", vertelt Haak in een rustig hoekje van de velodroom. "Ik ben me superbewust van wat de huidige situatie is. Dat Mehdi zijn eigen manier van leidinggeven heeft en dat ik daar volledig in meega. Het is zíjn programma, ik ben er om hem zo goed mogelijk te helpen."

Haak lacht even. "Normaal zou ik in deze rol beginnen", zegt hij. "Eigenlijk doe ik mijn loopbaan andersom. Maar ik vind dit nu echt leuk. Ik denk ook nooit: was het maar anders gelopen. Want ik had alles wat ik in het verleden heb meegemaakt voor geen goud willen missen."

'Het is nu meer ieder voor zich' Het teamgevoel bij de baansprinters lijkt wat minder te sterk te zijn dan in de periode dat Hugo Haak nog bondscoach was. Jeffrey Hoogland gaf dinsdag toe dat het meer "ieder voor zich" is dan in het verleden. "Ik merk dat ons team heel individueel geworden is", zegt de wereldkampioen op de kilometer tijdrit. "Mijn relatie met Harrie Lavreysen is ook wel wat veranderd. Of dat beter of slechter is? Dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Is een heel hechte vriendschap goed om individueel goud te winnen? Of is een concurrentiestrijd beter? Ik heb geen idee."

De bijzondere en idiote carrière van Haak

Toen Haak zich vorige week maandag voor het eerst in bijna twee jaar aansloot bij de Nederlandse baanwielrenners, voelde het binnen een paar minuten alsof hij nooit was weggeweest. "Het was: hoi, daar ben ik weer", zegt de 31-jarige Utrechter. "Grappig dat het eigenlijk direct was zoals het altijd is geweest."

Haak was van 2018 tot en met 2021 de bondscoach van de baansprinters. Hij begon op zijn 27e bij de groep rond Lavreysen, amper een jaar nadat hij vanwege fysieke problemen had moeten stoppen als topsporter. Voordat hij goed en wel besefte dat hij nu een coach was, stond zijn handtekening al onder ontelbare olympische, wereld- en Europese titels.

"Je kunt wel zeggen dat ik een bijzondere carrière heb gehad", zegt Haak. "Normaal gesproken doet een coach er tien of twintig jaar over om het succes te bereiken wat ik in mijn eerste drie jaar heb gehad. Eigenlijk is het idioot. En er is geen boek over hoe je daarmee moet omgaan."

Haak kreeg te maken met twijfels, zeker toen hij in 2019 voor het oog van de gehele Nederlandse sportwereld werd uitgeroepen tot Coach van het Jaar. "Het was alsof ik door die prijs werd wakker geschud. Ik ben pas 28, maar wel de eindverantwoordelijke voor het succesvolste olympische team van Nederland richting de Spelen van Tokio. Opeens dacht ik: wat gebeurt hier eigenlijk?"

Daan de Ridder is wielerverslaggever Daan verslaat het 'Super WK' wielrennen voor NU.nl vanuit Glasgow. Lees hier meer verhalen van Daan.

Waarom stopte Haak na de Spelen van Tokio?

Haak stopte die twijfels zoveel mogelijk weg tot en met de zomer van 2021. Maar na de voor de baansprinters zeer succesvolle Spelen (drie keer goud, één keer zilver en één keer brons) lukte dat niet meer.

"Ik was als bondscoach maniakaal met één ding bezig geweest: zo goed mogelijk toewerken naar Tokio", zegt hij nu. "Dat gaf me een enorme kick. Maar na de Spelen merkte ik ook dat het me superveel energie had gekost. De batterij was leeg, daar ben ik heel eerlijk over."

In november 2021, een maand voordat hij voor de tweede keer tot Coach van het Jaar werd uitgeroepen, kondigde Haak zijn afscheid aan. Hij werkte nog door tot maart en begon daarna aan een zoektocht. Is coach zijn echt mijn droombaan? Wil ik de eindverantwoordelijke zijn? Blijf ik in het baanwielrennen?

Kriebels verdwenen weer

Die vragen brachten hem eind vorig jaar bij iets nieuws. Hij tekende een contract als sportief manager bij TDT-Unibet Cycling Team, het wegteam van YouTuber Tietema.

Het opzetten van een compleet nieuwe ploeg - ook als was het op het laagste profniveau - gaf Haak veel energie. Maar toen de organisatie eenmaal stond en de wedstrijden begonnen, verdwenen die kriebels ook weer.

"De weg heeft een totaal andere cultuur dan de baan. Die klik was minder", zegt Haak. "En ik werkte natuurlijk op een heel ander niveau dan ik gewend was. Ik merkte dat ik het gevoel miste om elke wedstrijd vol voor de winst te gaan. Ik miste de baan."

Hugo Haak (rechts) was jarenlang succesvol bondscoach van de baansprinters. Foto: ANP

Keert Haak nu fulltime terug in het baanwielrennen?

Dat zaadje werd al gepland tijdens de WK baanwielrennen van vorig jaar oktober. In het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines zat Haak vier dagen samen met voormalig shorttrackbondscoach Jeroen Otter op de tribune. Gewoon, als fan.

"Op dat moment had ik nog niet het gevoel dat ik heel graag weer daar beneden op het middenterrein wilde staan als coach", zegt Haak. "Maar ik wist wel dat ik het miste om op het allerhoogste niveau met mensen samen te werken om iets te bereiken."

De oud-renner hapte daarom toe toen hij dit jaar van wielerbond KNWU de vraag kreeg of hij bij de WK in Glasgow assistent-coach wilde zijn. Hij had de tijd, want hij was per 1 juli vertrokken bij het team van Tietema.

"Als je me twee jaar geleden gezegd had dat ik zo snel zou terugkeren op de baan, dan had ik je niet geloofd", zegt Haak. "Maar nu ik wat afstand heb genomen, heb ik gezien dat deze sport wel echt heel gaaf is. En dat dit de plek is waar ik hoor."