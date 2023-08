Spaanse renners rouwen na overlijden Bahamontes: 'Je opende de weg voor ons'

In Spanje wordt dinsdag met verdriet gereageerd op het overlijden van Federico Bahamontes. De Tour de France-winnaar van 1959 overleed op 95-jarige leeftijd.

Alejandro Valverde was een van de eerste renners die reageerden op het droevige nieuws. "Ik wil mijn bewondering en respect tonen voor Bahamontes, een van de voorlopers van het Spaanse wielrennen. Knuffels voor de familie na het verlies van een van de beste klimmers ooit."

Valverde noemt Bahamontes niet voor niets "een van de beste renners ooit". Hij won liefst zes keer de bolletjestrui in de Tour de France en werd in 2013 door het Franse medium L'Équipe uitgeroepen tot de beste klimmer in de geschiedenis van de Tour.

Bahamontes kroonde zich in 1959 bovendien tot de eerste Spaanse Tour de France-winnaar. Daarna traden onder anderen Miguel Induráin (vijf eindzeges) en Alberto Contador in zijn voetsporen. "Je hebt de weg voor ons geopend, rust zacht", reageert Contador.

Foto: Getty Images

Twee dagen van rouw in Toledo

Burgemeester Carlos Velázquez heeft via sociale media twee dagen van officiële rouw afgekondigd in Toledo. Bahamontes had daar jarenlang een fietsenwinkel, een populaire bestemming voor wielertoeristen.

"Bahamontes heeft onze stad in de sportwereld groot gemaakt", schrijft Velázquez. "Hij heeft ons ontroerd met zijn buitengewone beklimmingen. Dankzij hem hebben we de Tour allemaal gewonnen."

Bahamontes, bijgenaamd 'De Adelaar van Toledo' was de oudste nog levende Tour-winnaar. Dat is nu de 83-jarige Jan Janssen, die in 1968 als eerste Nederlander de Ronde van Frankrijk op zijn naam schreef.