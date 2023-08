Voormalig Tour-winnaar en iconisch klimmer Federico Bahamontes (95) overleden

Federico Bahamontes is op 95-jarige leeftijd overleden. De Tour de France-winnaar van 1959 staat te boek als een van de beste klimmers aller tijden.

Bahamontes, bijgenaamd 'De Adelaar van Toledo', won liefst zes keer de bolletjestrui in de Tour de France. Een panel van L'Équipe riep hem in 2013 uit tot de beste klimmer in de geschiedenis van de belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld.

Zijn Tour-zege was het absolute hoogtepunt in de loopbaan van Bahamontes. Hij slaagde er nooit in de Giro d'Italia of de Vuelta a España op zijn naam te schrijven. Wel won hij in die grote rondes het bergklassement.

Tijdens zijn Tour-triomf van 1959 was Bahamontes vanzelfsprekend dominant in het hooggebergte. Anders dan in andere jaren hield hij deze keer de schade beperkt in de vlakke tijdritten. De Spanjaard profiteerde ook van onenigheid in de Franse formatie. Met Jacques Anquetil, Louison Bobet, Raphaël Géminiani en Roger Rivière kwam het thuisland met een dreamteam op de proppen, maar de sterren wilden niet voor elkaar rijden.

Al voor de Tour van 1959 had Bahamontes zijn naam gevestigd met imposante zeges in bergetappes. In 1954 had de laatbloeier als volslagen onbekende - op 26-jarige leeftijd - zijn debuut gemaakt in de 'Grande Boucle'.

Bekend is de anekdote dat Bahamontes tijdens die ronde iedereen naar huis reed op de cols. Op de Galibier, een Alpenreus, zou zijn voorsprong zelfs dusdanig groot zijn geweest dat hij het zich permitteerde op de top een ijsje te eten, al zijn er verschillende varianten van dit verhaal in omloop.

Bahamontes was oudste levende Tour-winnaar

Bahamontes, die op 9 juli 1928 het levenslicht zag, bleef tot 1965 prof. Tijdens de laatste seizoenen droogden zijn successen op, al bleef hij iemand om rekening mee te houden in het hooggebergte.

Na zijn carrière dook Bahamontes nog geregeld op in de wielerkaravaan, bijvoorbeeld bij huldigingen. De media wisten de aimabele Spanjaard veelvuldig te vinden, waardoor hij tot op hoge leeftijd in de publiciteit bleef.

Burgemeester Carlos Velázquez heeft via sociale media twee dagen van officiële rouw afgekondigd in Toledo. Bahamontes bestierde er jarenlang een fietsenwinkel, een populaire bestemming voor wielertoeristen.

'De Adelaar van Toledo' was de oudste nog levende Tour-winnaar. Dat is nu de 83-jarige Jan Janssen, die in 1968 als eerste Nederlander de Ronde van Frankrijk op zijn naam schreef.