Lavreysen blijft de sprintkoning: 'Concurrentie had gejuicht als ik verslagen was'

Harrie Lavreysen blijft de alleenheerser van het sprinttoernooi. De 26-jarige Nederlander werd maandag in Glasgow voor de vijfde keer op rij wereldkampioen op het koningsnummer van het baanwielrennen. "Iedereen hoopt dat ik een keer verlies."

Als je Lavreysen ziet sprinten, is het bijna niet voor te stellen dat hij gaat verliezen. "Er waren dit toernooi echt wel wat lastige momenten", zegt de Brabander na de finale in de Sir Chris Hoy Velodrome met een grote glimlach. "Maar het is wel enorm lekker als je weet dat je de snelste bent."

De Brabander was de afgelopen drie dagen in Schotland weer ouderwets dominant. Hij reed zeven races en won zeven keer. Matthew Glaetzer, Matthew Richardson, Jack Carlin en Nicholas Paul - stuk voor stuk wereldtoppers op de sprint - kregen de kans om de koning van zijn troon te stoten, maar dat lukte ze niet. En eigenlijk kwamen ze nooit echt in de buurt van een verrassing.

"Het is niet dat ik met de concurrentie kan spelen. Ook ik mag absoluut geen fouten maken", zegt Lavreysen. "Dus ik probeer elke race supergoed voor te bereiden en iedere keer weer op scherp te staan. Als dat lukt, is het wel genieten. Ik heb echt een supergoed WK gereden."

Lavreysen snapt dat hij sprint saai maakt

De tweevoudig olympisch kampioen is sinds 2019 onverslaanbaar op mondiale sprintkampioenschappen. Volgens zilverenmedaillewinnaar Paul is de heerschappij van Lavreysen voor hem vooral een extra motivatie.

"Harrie is een gewéldige atleet", vertelt de renner uit Trinidad en Tobago. "Hij legt de lat ontzettend hoog voor de andere sprinters. Maar het is alleen maar mooi om elke keer weer beter en beter proberen te worden. Ik geloof dat ik hem kan verslaan als ik hard blijf werken."

Lavreysen zegt een paar minuten later dat hij weet dat iedereen op hem jaagt. "Om eerlijk te zijn: ik denk dat er vandaag op het middenterrein door de concurrentie een stuk harder was gejuicht als Paul gewonnen had. Dat zou ik ook doen. Als iemand altijd wint, is er niks aan. Iedereen hoopt een keer verandering te zien, dat ik een keer verlies." Glimlachend: "Maar ik ga natuurlijk niet expres verliezen."

Lavreysen kijkt uit naar Olympische Spelen van Parijs

De statistieken van de nog altijd relatief jonge Lavreysen zijn inmiddels bijna duizelingwekkend. Hij staat op dertien wereldtitels, en daar kan woensdag op de keirin nog een veertiende bij komen. Als dat lukt, is het de derde keer dat hij op een WK drie keer goud pakt, na 2020 en 2021.

"Als ik nu bedenk dat ik dit mijn dertiende is, dan is dat wel ongelooflijk", zegt Lavreysen. "Maar tijdens wedstrijden ben ik er niet mee bezig hoeveel wereldtitels ik al heb. Dat werkt niet, ik moet bij elke race weer op nul beginnen. Natuurlijk ben ik goed, maar de rest weet al vijf jaar op wie ze moeten jagen. Ik kan dus niet verslappen. Want ik moet het referentiepunt elke keer weer verzetten."

Zijn belangrijkste doel komt namelijk volgend jaar pas, de Olympische Spelen. Lavreysen houdt in een Excel-bestand minutieus bij wat hij doet in Glasgow, zodat hij aan het einde van de WK een perfecte blauwdruk heeft voor Parijs.

"Ik denk dat ik een heel mooi draaiboek aan het maken ben", zegt hij. "Want tot nu toe gaat het hier vlekkeloos, ik ben in topvorm." Glimlachend: "Ja, ik kijk wel uit naar de Spelen."