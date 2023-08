Baanwielrenner Lavreysen verovert voor vijfde jaar op rij WK-goud op sprint

Harrie Lavreysen heeft maandag bij de WK baanwielrennen in Glasgow voor het vijfde jaar op rij de wereldtitel sprint veroverd. De Brabander was in de finale op het koningsnummer in twee heats te sterk voor Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago.

De 26-jarige Lavreysen boekte eerder op de avond al een overtuigende zege en ook in de tweede heat kwam Paul er niet aan te pas. Hij kwam met een fietslengte voorsprong over de finish. Daardoor was de Nederlander zeker van zijn vijfde mondiale sprintgoud op rij en zijn dertiende wereldtitel in totaal.

Lavreysen verloor in 2017 één keer een finale, maar werd de afgelopen vier jaar wereldkampioen. Tussendoor veroverde hij in Tokio ook nog de olympische titel op de sprint.

Eerder dit toernooi herstelde Lavreysen met Roy van den Berg en Hoogland al de hegemonie op de teamsprint, die vorig jaar na vier wereldtitels op rij was onderbroken door Australië.

Woensdag krijgt Lavreysen bovendien de kans om voor de derde keer 'Harries hattrick' te voltooien als de keirinfinale op het programma staat. In 2020 en 2021 werd hij wereldkampioen op de teamsprint, sprint en keirin.

De 25-jarige Paul stond niet eerder in een WK-finale. Hij is de houder van het wereldrecord op de 200 meter met zogenoemde vliegende start, het kwalificatiemoment voor het sprinttoernooi. Paul reed in 2019 op hoogte in Bolivia een tijd van 9,100 seconden. In Glasgow schakelde hij zaterdag Jeffrey Hoogland uit in de achtste finales.

Harrie Lavreysen was in de finale van het onderdeel sprint in twee heats te sterk voor Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago. Foto: ANP

Büchli ondanks twee valpartijen vierde op afvalkoers

Op de afvalkoers eindigde Matthijs Büchli als vierde. De voormalige sprinter, kwam in de race twee keer ten val. De winst was voor de Brit Ethan Vernon, die de Canadees Dylan Bibic in de sprint van de twee overgebleven renners versloeg. Het brons was voor de Italiaanse titelverdediger Elia Viviani.

Bij de afvalkoers rijden 24 renners een wedstrijd waarbij om de twee ronden de laatste renner de piste moet verlaten. Büchli kwam al in de eerste ronde ten val. Dat overkwam hem met nog acht renners in de baan opnieuw. Na een val mag een renner terugkeren in koers.

De dertigjarige Büchli reed zijn eerste duuronderdeel ooit op een WK. Hij was voorheen sprinter met onder meer olympisch zilver in 2016 op het onderdeel keirin. Ook maakte hij deel uit van de Nederlandse teamsprinters op de Spelen van Tokio, waar hij één race als stand-in voor Jeffrey Hoogland fungeerde.

Marit Raaijmakers en Maike van der Duin eindigden als tiende op de koppelkoers. Foto: ANP

Van der Duin en Raaijmakers tiende op koppelkoers

Maike van der Duin en Marit Raaijmakers konden geen rol spelen in de strijd om de medailles op de koppelkoers. In de slotfase moest Raaijmakers zelfs alleen verder nadat Van der Duijn hard was gevallen. Ze verliet lopend de piste.

Nederland had met nog één sprint te gaan al geen kans meer op de winst met slechts twee punten. Het goud was voor Groot-Brittannië. Neah Evans en Elinor Barker sprokkelden 28 punten bij elkaar. Daarmee hielden ze Australië (25) en Frankrijk (22) achter zich.