Lavreysen wint eerste heat in sprintfinale en is dicht bij vijfde WK-goud op rij

Harrie Lavreysen heeft maandag bij de WK baanwielrennen in Glasgow een grote stap gezet naar zijn vijfde wereldtitel op rij op de sprint. In de finale was de Brabander in de eerste heat te sterk voor Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago.

Als de 26-jarige Lavreysen rond 21.15 uur (Nederlandse tijd) ook de tweede heat wint, is hij zeker van het goud op het koningsnummer. De Nederlander begon de slotronde in de eerste heat nog met een achterstand, maar kwam met een half wiel voorsprong over de finish.

Lavreysen verloor in 2017 één keer een finale, maar werd de afgelopen vier jaar wereldkampioen. Tussendoor veroverde hij in Tokio ook nog de olympische titel op de sprint.

De 25-jarige Paul stond niet eerder in een WK-finale. Hij is de houder van het wereldrecord op de 200 meter met zogenoemde vliegende start, het kwalificatiemoment voor het sprinttoernooi. Paul reed in 2019 op hoogte in Bolivia een tijd van 9,100 seconden. In Glasgow schakelde hij zaterdag Jeffrey Hoogland uit in de achtste finales.

Lavreysen leed tegen Paul in juli 2022 een zeldzame nederlaag. In een wedstrijd uit de Nations Cup in het Colombiaanse Cali won de Trinidadiaan in twee heats.

Büchli ondanks twee valpartijen vierde op afvalkoers

Op de afvalkoers eindigde Matthijs Büchli als vierde. De voormalige sprinter, kwam in de race twee keer ten val. De winst was voor de Brit Ethan Vernon, die de Canadees Dylan Bibic in de sprint van de twee overgebleven renners versloeg. Het brons was voor de Italiaanse titelverdediger Elia Viviani.

Bij de afvalkoers rijden 24 renners een wedstrijd waarbij om de twee ronden de laatste renner de piste moet verlaten. Büchli kwam al in de eerste ronde ten val. Dat overkwam hem met nog acht renners in de baan opnieuw. Na een val mag een renner terugkeren in koers.