Baanwielrenner Lavreysen maakt weer indruk en is dicht bij vijfde WK-titel op rij

Harrie Lavreysen staat op de WK baanwielrennen in Glasgow voor de zesde keer in de sprintfinale. De 26-jarige Brabander versloeg maandag in de halve finales de Schot Jack Carlin in twee heats.

Lavreysen verloor in 2017 één keer een finale, maar werd de afgelopen vier jaar wereldkampioen. Tussendoor veroverde hij in Tokio ook nog de olympische titel op de sprint.

Zijn tegenstander in de finale is Nicholas Paul. De sprinter uit Trinidad en Tobago versloeg in de andere halve finale de Pool Mateusz Rudyk, eveneens in twee heats. Jeffrey Hoogland verloor in de achtste finales van Paul.

Hetty van de Wouw heeft de achtste finales bereikt van het sprinttoernooi. Ze versloeg in de eerste ronde de Japanse Fuko Umekawa. Steffie van der Peet redde het niet tegen de Colombiaanse Martha Bayona Pineda.

Van de Wouw greep zondag nog net naast de medailles op het onderdeel keirin. In de kwalificaties van het sprinttoernooi reed ze de twaalfde tijd. Vorig jaar was Van de Wouw nog de op twee na snelste vrouw in de kwalificatie en mocht ze de eerste ronde overslaan.