Bijna veertig jaar lang waarde de naam van Joop Zoetemelk rond op elk WK wielrennen. Door Mathieu van der Poel is de historische droogte van de Nederlandse mannen eindelijk voorbij. "Bijzonder om hier getuige van te zijn."

Jarenlang hing de poster boven zijn bed. De foto van een 38-jarige Zoetemelk die in 1985 zijn wereldtitel viert in het Italiaanse Giavera del Montello. "Ik ben echt opgegroeid in dat tijdperk", zegt Koos Moerenhout. "Die overwinning van Joop heeft mij geïnspireerd om wielrenner te worden."

Moerenhout was elf toen Zoetemelk zijn regenboogtrui kreeg. Het was al de vierde Nederlandse wereldtitel die de jonge Zuid-Hollander meemaakte, na Hennie Kuiper (1975), Gerrie Knetemann (1978) en Jan Raas (1979). "Die generatie was een bijzondere tijd. Maar daarna is succes in eendagskoersen bij de Nederlandse mannen lang weggeweest."

Volg nieuws over Mathieu van der Poel Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Mathieu van der Poel Blijf met meldingen op de hoogte

Moerenhout maakte dat van dichtbij mee. Hij was van 1994 tot en met 2010 een gewaardeerde prof, die tien keer startte in een WK-wegrit. Het was een periode waarin hij in 2010 op de dertiende plek de beste Nederlander kon zijn. En waarin Nederlandse medailles schaars waren. Na Zoetemelk stonden alleen Steven Rooks (zilver in 1991), Léon van Bon (brons in 1997) en Dylan van Baarle (zilver in 2021) nog op het podium.

Daarom roept Moerenhout - die inmiddels al enkele jaren bondscoach van de Nederlandse mannen is - zondag aan het einde van middag vanuit zijn auto naar Van der Poel dat de eenzame koploper in de wegrit aan iets historisch bezig is. En daarom is hij tot tranen toe geroerd als zijn kopman na een fraaie solo juichend over de streep komt in Glasgow.

"Ik zat met natte ogen in de auto, dat ga ik niet ontkennen", zegt Moerenhout. "Na zoveel jaar hebben we weer een wereldkampioen bij de mannen. Het was heel bijzonder om daar getuige van te zijn."

Bondscoach Koos Moerenhout (links) met Mathieu van der Poel. Foto: ANP

Van der Poel heeft niet zoveel met statistieken

Van der Poel is ook geëmotioneerd, maar dat heeft weinig te maken met de historische betekenis van zijn titel. "Als ik heel eerlijk ben, vind ik het niet zo belangrijk dat ik de eerste Nederlandse wereldkampioen in 38 jaar bent", zegt hij op zijn persconferentie. "Als Dylan twee jaar geleden de titel had gepakt, had ik deze zege net zo speciaal gevonden. Ik wilde gewoon altijd een keer wereldkampioen worden."

Het is typerend voor Van der Poel. Bijzondere statistieken zijn zelden aan hem besteed. Hij fietst om plezier te hebben en (grote) wedstrijden te winnen, niet om geschiedenis te schrijven.

Toch begint de 28-jarige renner van Alpecin-Deceuninck langzamerhand een expert te worden in het doorbreken van lange zegeloze periodes voor de Nederlandse mannen. Zo was hij in maart de eerste Nederlandse winnaar van de klassieker Milaan-San Remo sinds Kuiper in 1985.

Op zijn imposante erelijst staan verder nog twee keer de Ronde van Vlaanderen, één keer Parijs-Roubaix, één keer de Amstel Gold Race, één keer de Strade Bianche, een etappezege en een week in de gele leiderstrui in de Tour de France en een ritzege en de roze leiderstrui in de Giro d'Italia. En dat terwijl hij in 2019 pas voor het eerst een heel wegseizoen afwerkte.

"We moeten als volgers niet gaan denken dat het vanzelfsprekend is dat Mathieu zo vaak zó goed is in de finale van grote koersen. En het dan ook nog afmaakt", stelt Moerenhout. Glimlachend: "Al heeft Mathieu dat natuurlijk wel een beetje aan zijn kont hangen. Hij is nu eenmaal een bijzondere renner en een echte killer. Dat is voor iedere wielerliefhebber in Nederland - en ook voor mij als begeleider - natuurlijk fantastisch."

0:59 Afspelen knop Samenvatting: Van der Poel schrijft geschiedenis met wereldtitel op de weg

Kan Van der Poel nu ook olympisch kampioen worden?

In zijn euforie vertelt Van der Poel zondag dat hij "bijna klaar is het met het afvinken" van zijn doelen. Eigenlijk is er nog maar één groot gat op zijn palmares: een olympische titel.

Het is altijd zijn droom geweest om die gouden medaille op de Spelen te veroveren op de mountainbike. Maar in 2021 ging dat door een val mis in Tokio en sindsdien heeft 'MVDP' amper nog op de fiets met dikke banden gereden.

Van der Poel is nog steeds van plan om volgend jaar in Parijs de olympische mountainbikerace te rijden. Daarom start hij komende zaterdag in Schotland bij de WK, waar tickets voor de Spelen te verdienen zijn.

Maar de olympische wegrit, op een technisch parcours in het centrum van Parijs, wordt ook steeds aanlokkelijker voor de alleskunner. "Toen ik de route van de wegrit zag, wist ik meteen dat het me goed zou moeten liggen", zegt hij. "Misschien moet ik wel een keuze gaan maken tussen de weg en de mountainbike. Of misschien kan ik beide doen. Ik weet het echt nog niet."

Als Van der Poel op 26 juli 2024 in Parijs aan de start van de wegrace staat, kan hij in ieder geval weer geschiedenis schrijven. Want de laatste Nederlandse man die op de weg olympisch goud won, is Kuiper. In 1972.