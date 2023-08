Zoetemelk geniet van opvolger Van der Poel: 'Maar 38 jaar is wel lang'

Joop Zoetemelk is blij dat hij na 38 jaar met Mathieu van der Poel een Nederlandse opvolger heeft als wereldkampioen van de wegwedstrijd. De voormalige Tour-winnaar vond het wel lang duren.

De 76-jarige Zoetemelk zat zondag thuis op de bank te kijken toen Van der Poel zich op de gladde wegen in Glasgow tot wereldkampioen kroonde. "We zijn een wielerland, dus dan is 38 jaar wel een beetje lang. Maar Mathieu is een heel mooie opvolger", reageerde de wereldkampioen van 1985 bij de NOS.

Zoetemelk vierde de winst van Van der Poel met een glas champagne. "Het was een heel mooie wielermiddag. Met nog 50 kilometer te gaan werd het spannend. Ik schrok wel van zijn valpartij, want je weet nooit wat de schade is. Als de fiets niet meer werkt, dan sta je daar. Maar het is gelukkig goed afgelopen."

De in Frankrijk woonachtige Zoetemelk zegt dat de titel van Van der Poel ook in dat land veel heeft losgemaakt. Van der Poel is namelijk de kleinzoon van de Franse wielerlegende Raymond Poulidor. "Ik heb Franse televisie zitten kijken en ze reageerden daar mooi. Hij is in Frankrijk erg populair."

Zoetemelk feliciteert vader Adrie van der Poel

Zoetemelk heeft Adrie van der Poel al gefeliciteerd met de titel van diens zoon. "Ik heb zijn vader een berichtje gestuurd. Naar Mathieu nog niets, want ik heb zijn nummer niet. Maar ik ga hem nog wel feliciteren."

Als wereldkampioen kan Van der Poel op nog meer aandacht rekenen, weet Zoetemelk. "Je wordt overal voor gevraagd. Ik vond het wel leuk om met de regenboogtrui te fietsen en om in de belangstelling te staan. Ik heb er mooie herinneringen aan."

Van der Poel verovert zaterdag mogelijk nog een titel bij de WK wielrennen in Glasgow. Dan wacht namelijk de mountainbikerace. Van der Poel wil zich bij die wedstrijd kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs.