Buitenlandse pers komt woorden tekort voor 'magische' Van der Poel na WK-titel

Buitenlandse media zijn lyrisch over Mathieu van der Poel na zijn WK-titel bij de wegrit in Glasgow. Met name de wijze waarop de 28-jarige Nederlander zondag na zijn val gedecideerd doorreed maakte indruk.

De Franse sportkrant L'Équipe omschrijft de prestatie van Van der Poel als "titanisch". "Op imponerende wijze soleerde hij naar de zege. Op het bochtige en heuvelachtige circuit voelde hij zich als een vis in het water. Was die valpartij een ramp? Welnee. De Nederlander bleef rustig en bood zijn achtervolgers geen hoop."

"Van der Poel was magisch. Koersen, vallen, winnen. Een fenomeen dat de geschiedenis herschrijft", schrijft het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. "Deze titel is een revanche op de dramatische gebeurtenissen van vorig jaar in het Australische Wollongong. Toen had Van der Poel de nacht vóór de race op het politiebureau doorgebracht na een aanvaring met kinderen in het hotel."

De Britse krant The Guardian zag in Van der Poel de ultieme winnaar van een zware race. "Hij overleefde een klimaatprotest, een harde val en een kapotte wielerschoen. Na de buiteling breidde hij zijn voorsprong op Wout van Aert, Tadej Pogacar en Mads Pedersen zelfs uit. Het was een slopende race. Het zegt genoeg dat maar 51 van de 193 renners de finish haalden."

Samenvatting: Van der Poel schrijft geschiedenis met wereldtitel op de weg

'Zelfs een schuiver stopte de alleskunner niet af'

Het Deense Ekstra Bladet zag dat Pedersen net als Van Aert en Pogacar tekortkwam in een "WK-drama". "Van der Poel liet geen spaan heel van zijn concurrenten. Toen hij zijn aanval inzette, bestonden er al geen twijfels meer."

"Vliegende Van der Poel overklast iedereen", schrijft Het Nieuwsblad. "Vuurwerk, de ene knal na de andere, uren aan één stuk. Dat bracht het WK in Glasgow. Uiteindelijk bleven de sterksten over en kroonde Van der Poel zich tot de nieuwe wereldkampioen. En straks rijdt hij ook nog het WK mountainbike."