Zelfs Pogacar trekt wit weg na wegrit WK: 'Het duurde mij twee rondjes te lang'

Tadej Pogacar moest zondag extreem diep gaan voor zijn bronzen WK-medaille op de weg. Dat was tijdens én zelfs ver na afloop nog duidelijk zichtbaar. De Sloveense alleskunner trok wit weg en had langer dan normaal nodig om bij te komen.

"Het duurde mij twee rondjes te lang. En als ik nog een derde rondje moest fietsen, had je me naar het ziekenhuis kunnen brengen", zei Pogacar vlak voor de podiumceremonie tegen Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Ondanks dat hij "alleen maar in bed had willen liggen" moest Pogacar na 271 loodzware kilometers als winnaar van het brons nog verschillende plichtplegingen afgaan. Vooral in de mediaruimte was zichtbaar dat hij het zwaar had.