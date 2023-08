Zelfs val stopt Van der Poel niet op superdag: 'Lekkere revanche voor vorig jaar'

Mathieu van der Poel beleefde vorig jaar een van de dieptepunten uit zijn carrière toen hij in de nacht voor de WK-wegrit werd opgepakt. Zondag nam hij sportieve wraak door in Glasgow op fraaie wijze naar de wereldtitel te fietsen.

De laatste kilometers van een krankzinnige koers door Schotland zijn een ereronde voor Van der Poel. Door een verschroeiende demarrage in de voorlaatste ronde heeft de Nederlander een grote voorsprong op zijn concurrenten. En dus heeft hij alle tijd om na te denken.

"Om heel eerlijk te zijn dacht ik aan het einde vooral aan de WK van vorig jaar", zegt 'MVDP' na de race, met de regenboogtrui strak om zijn schouders. "En wat voor een lekkere revanche dit is voor wat ik toen heb meegemaakt."

Van der Poel was tien maanden geleden in Australië ook een van de topfavorieten voor de wereldtitel. Maar zijn kansen op een goed resultaat waren verkeken toen hij in de nacht voor de koers enkele uren in de cel moest doorbrengen. Hij had een lichte duw gegeven aan twee tienermeisjes die lawaai op de gang maakten en op zijn hoteldeur klopten, en werd daarvoor gearresteerd.

Van der Poel heeft bijna al zijn doelen afgevinkt

Van der Poel werd in december in hoger beroep vrijgesproken door de Australische rechter, maar dat was amper een troost. De alleskunner wist dat hij opnieuw een goede kans op de regenboogtrui had verspeeld.

In 2019, bij zijn WK-debuut in Engeland, ging het mis door een hongerklop in de finale. En twee jaar later eindigde hij in België op een voor hem uitstekend parcours 'slechts' als achtste, meer dan een minuut achter kampioen Julian Alaphilippe.

Van der Poel is vijfvoudig wereldkampioen veldrijden. Hij won al twee keer de Ronde van Vlaanderen en was dit jaar de beste in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. Maar het missen van de wereldtitel op de weg voelde voor hem als een groot gat op zijn uitpuilende erelijst.

"Deze wegrit in Glasgow zat al bijna een jaar in mijn hoofd", zegt Van der Poel. "Wereldkampioen op de weg worden was een van de hoofddoelen van mijn carrière. Dat het nu gelukt is, is een droom die uitkomt. Het moet nog tot me doordringen dat ik een jaar in de regenboogtrui mag rijden. En dat ik stilletjes aan bijna klaar ben met het afvinken van mijn doelen."

Van der Poel rijdt op adrenaline na val

Heel even leek de WK-vloek ook zondag weer toe te slaan bij Van der Poel. Op 16 kilometer van de finish, niet lang nadat hij aan zijn solo was begonnen, gleed de Nederlander onderuit in een van de vele spekgladde bochten in Glasgow.

"Ik weet niet goed wat er gebeurde, want ik was juist géén risico's aan het nemen. Maar opeens lag ik in de hekken. Ik had daarna wel wat pijn door de schaafwonden, maar ik had vooral geluk dat mijn fiets niet kapot was."

Van der Poel kon door die meevaller meteen weer opstappen en tempo maken. "Het zal instinct geweest zijn. Ik wilde gewoon zo snel mogelijk weer fietsen. Het was niet fijn dat mijn schoenen kapot waren gegaan, want daardoor zat ik eigenlijk maar half in mijn pedaal en was het lastig om kracht te zetten. Maar ik denk dat de adrenaline het op dat moment overnam, want gelukkig kon ik snel mijn ritme terugvinden."

Opvallend genoeg liep Van der Poel na het korte oponthoud direct weer uit op zijn achtervolgers Wout van Aert, Tadej Pogacar en Mads Pedersen. Dat kwam deels doordat de drie wereldtoppers niet wisten dat de koploper gevallen was. Maar het kwam vooral doordat Van der Poel een superdag had.

"Dit moet wel een van mijn beste dagen op de fiets zijn geweest", zegt de eerste Nederlandse wereldkampioen bij de mannen sinds 1985. "Ik snap nu wel dat mensen zeggen dat je na het uitrijden van de Tour de France soms een extra versnelling hebt. Want ik had vandaag echt fantastische benen."

Van der Poel gaat zeker feestje vieren

Van der Poel vierde al zijn tweede wereldtitel van 2023, want in februari pakte hij in eigen land goud bij de WK veldrijden. Hij kan volgende week zaterdag voor een zeer bijzondere trilogie gaan, want dan start hij in Schotland bij de WK mountainbike.

Aan die wedstrijd wil Van der Poel nog even niet denken. "Normaal feest ik pas ná mijn laatste race, maar ik zal deze keer een uitzondering maken. Ik heb een paar dagen om te herstellen en dit is een heel bijzonder moment, dus ik ga dit succes vanavond zeker vieren. Het wordt ongetwijfeld een mooi feest."