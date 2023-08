Van der Poel dook huis in bij pauze WK-wegrit: 'Bedankt dat ik naar de wc mocht'

Voor Mathieu van der Poel kwam het niet slecht uit dat de wegrit bij de WK wielrennen zondag bijna een uur stillag door een actie van klimaatdemonstranten. De nieuwe wereldkampioen kon door de verplichte pauze naar het toilet.

De activisten blokkeerden de weg in een natuurpark even ten noorden van het lokale circuit Glasgow. Er was daar weinig bebouwing, maar gelukkig voor Van der Poel stond er wel een huis op de plek waar het peloton halt moest houden.

"Dus Mathieu is dat huis ingegaan", zegt bondscoach Koos Moerenhout met een lach. "Om te plassen? Ik denk wel voor iets meer dan dat. Ach, het levert toch weer een mooi verhaal op."

Van der Poel vertelde na de race dat hij niet de enige renner was die gebruikmaakte van de gastvrijheid van de Schotse bevolking. "Het oponthoud duurde vrij lang en er gingen wel meer jongens dat huis in. Ik wil de mensen bedanken die zo vriendelijk waren om ons naar de wc te laten gaan."

De renners moesten bijna een uur wachten. Foto: Screenshot

Verhaal Van der Poel doet denken aan Dumoulin

De neutralisatie van de race duurde 51 minuten. Eenmaal op de plaatselijke omloop in Glasgow liet Van der Poel duidelijk zien dat hij de beste was zondag. De Nederlandse kopman won met ruim anderhalve minuut voorsprong op de nummer twee Wout van Aert.

Hij is de eerste Nederlandse man die de beste is in de WK-wegrit sinds Joop Zoetemelk in 1985.