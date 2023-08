Van Aert baalt van 'onbegrijpelijke' regels bij WK: 'Maar Mathieu was de sterkste'

Wout van Aert wist zondag bij het WK op de weg niet dat Mathieu van der Poel in volle finale gevallen was. Hij wil niets afdoen aan de zege van de Nederlander, maar baalt wel van de gang van zaken.

"Er valt niet veel aan te doen; Mathieu was gewoon sterker", waren de eerste woorden van de 28-jarige Van Aert na de finish in Glasgow. "Ik heb volgens mij een goede koers gereden en geen fouten gemaakt. Dan moet je dit accepteren."

Van Aert zat samen met onder anderen Van der Poel in de kopgroep en moest passen toen zijn eeuwige rivaal demarreerde. De Nederlander was solo op weg naar de wereldtitel, toen hij in een bocht onderuitging. Het groepje met Van Aert kwam flink dichterbij, maar Van der Poel liep vervolgens weer uit.

"Ik wist niet dat Van der Poel gevallen was", zei Van Aert. "We koersen hier zonder oortjes. Dat vind ik onbegrijpelijk, maar ja. Mathieu was bij zijn demarrage veruit de sterkste, dus we hebben ons op de tweede plaats gericht."

Van Aert baalt behoorlijk van het feit dat de communicatieapparatuur tijdens het WK niet is toegestaan. "Het had natuurlijk wel iets kunnen veranderen als we hadden gehoord dat hij gevallen was", zei de Belg. "Dan waren we er misschien in gaan geloven."