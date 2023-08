Van der Poel geniet volop van wereldtitel: 'Mijn carrière is zo goed als compleet'

Mathieu van der Poel geniet volop van het feit dat hij zich wereldkampioen op de weg mag noemen én van de oppermachtige manier waarop hij de titel binnenhaalde. De 28-jarige Nederlander maakte met zijn solo grote indruk.

Van der Poel ging er in de finale vandoor en zag dat zijn concurrenten, onder wie Wout van Aert en Tadej Pogacar, niet konden volgen. Zelfs een val - hij gleed onderuit op het natte wegdek - hield hem niet van winst.

"Dit is geweldig. Het maakt mijn carrière zo goed als compleet. Het is mijn grootste overwinning", zei Van der Poel in zijn eerste reactie nadat hij was gefinisht in Glasgow.

"Ik voelde me aardig sterk en wist dat de rest zo'n beetje op de limiet zat. Ik had niet verwacht dat ik meteen een gat zou hebben. Het gaf me vleugels toen ik zag dat niemand kon volgen. Ik vloog over het parcours."

🚴🌈 | 38 jaar moesten we wachten, maar hij heeft 'm! Mathieu van der Poel is met kapotte schoen de eerste Nederlandse WERELDKAMPIOEN sinds Zoetemelk! 🥇🇳🇱 #GlasgowScotland2023



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/ORTdRK6sXJ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 6, 2023

'Dacht even dat het over was'

Van der Poel had niet verwacht dat hij onderuit zou gaan. "Ik dacht heel even dat het over zou zijn. Het was stom, want ik nam juist geen risico's. Ik weet niet wat er precies gebeurde. Het was heel glad. Ik wil niet zeggen dat dit mijn wereldtitel mooier maakt, maar ik weet wel dat ik nachten niet had geslapen als ik hierdoor geen wereldkampioen was geworden", zei hij.

In de slotkilometers genoot de alleskunner volop. "Er ging heel veel door mijn hoofd. Het voelde een beetje als revanche voor vorig jaar. Het is een ongelooflijk gevoel."