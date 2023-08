Mathieu van der Poel soleert naar historische wereldtitel in bizarre finale met val

Delen via E-mail

Mathieu van der Poel heeft zondag in Glasgow op sensationele wijze de wereldtitel veroverd. De Nederlandse alleskunner rondde een krankzinnige solo af en is na 38 jaar de opvolger van Joop Zoetemelk.

Van der Poel reed op meer dan 20 kilometer van de finish weg bij onder anderen Tadej Pogacar en Wout van Aert. De 28-jarige Nederlander nam een comfortabele voorsprong, maar ging op het natgeregende parcours plotseling onderuit in een bocht.

Daarmee bezorgde Van der Poel zijn landgenoten voor de televisie een hartverzakking. Hij stond snel op, klauterde op de fiets en hervatte zijn solo. Het groepje met Pogacar en Van Aert was ondertussen dichterbij gekomen.

De flink gehavende Van der Poel herpakte zich knap. Hij beschikte simpelweg over veruit de beste benen en breidde zijn voorsprong weer uit. Ruim voor de eindstreep kon 'MVDP' zijn feestje vieren. Van Aert moest op meer dan anderhalve minuut achterstand genoegen nemen met zilver. Het brons was voor Pogacar.

Met zijn wereldtitel en bijbehorende regenboogtrui is Van der Poel de opvolger van Joop Zoetemelk. De 76-jarige Zuid-Hollander was in 1985 de laatste landgenoot die bij de mannen het WK op de weg wist te winnen.