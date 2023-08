Wegrit bij WK wielrennen lang stilgelegd: activisten vastgelijmd aan wegdek

De wegrit van de mannen bij de WK wielrennen in Schotland is zondag verstoord door activisten. De demonstranten hadden zich aan het wegdek vastgelijmd. De rit werd stilgelegd en kon pas na 51 minuten worden hervat.

De BBC meldt dat de actie is opgeëist door This is Rigged, een beweging die eist dat de Schotse regering zich duidelijk uitspreekt tegen alle nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen in Schotland en een duidelijk overgangsplan opstelt voor werknemers in de olie-industrie. Volgens de politie zijn er vijf mensen opgepakt.