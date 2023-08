Geen sterrenensemble, wel hecht team: Nederland zoekt opvolger van Zoetemelk

Nederland begint zondag met een favoriet (Mathieu van der Poel), een outsider (Dylan van Baarle), een joker (Olav Kooij) en vijf knechten aan de WK-wegrit in Glasgow. Kan dat achttal na 38 jaar eindelijk een opvolger voor Joop Zoetemelk afleveren?

De traditionele commotie over de Belgische selectie voor de WK wielrennen begon dit jaar al vroeg. Op de eerste rustdag van de Tour de France zei topsprinter Jasper Philipsen dat hij nooit achter Van der Poel zou aanrijden. Ook niet als hij in een Belgisch - en dus ander - shirtje koerst dan zijn ploegmaat bij Alpecin-Deceuninck.

"Dat is Jasper, hij zegt hardop wat velen misschien alleen durven te denken", zegt Van der Poel twee dagen voor de wegrit in het Nederlandse rennershotel in Edinburgh met een lach. "In België hebben ze dat niet zo graag, dus dan word je daarop afgerekend."

De Belgen hebben op papier zonder twijfel de sterkste WK-ploeg. Maar bondscoach Sven Vanthourenhout heeft ook maar liefst drie toprenners geselecteerd die wereldkampioen kunnen worden: titelverdediger Remco Evenepoel, Wout van Aert en Philipsen. Oud-wereldkampioen Tom Boonen voorspelde deze week in de podcast Wielerclub Wattage dat deze overdaad aan kopmannen zeker voor conflicten zal zorgen.

"Met drie goede renners, die alle drie een selectie verdienen, hebben ze nu eenmaal een luxeprobleem", oordeelt Van der Poel. "Maar om heel eerlijk te zijn volg ik niet zo heel erg wat er allemaal gezegd wordt over mogelijk gedoe in het Belgische kamp. Het is ook niet mijn probleem wat de Belgen gaan doen op de WK. Ik rijd gewoon mijn eigen koers."

Nederlandse WK-selectie Kopmannen : Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle.

: Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle. Sprinter/joker : Olav Kooij.

: Olav Kooij. Knechten: Pascal Eenkhoorn, Daan Hoole, Jan Maas, Oscar Riesebeek en Mick van Dijke.

Nederlandse ploeg heeft duidelijke rolverdeling

In de Nederlandse WK-ploeg is de kans op conflicten erg klein. Bondscoach Koos Moerenhout heeft de afgelopen maanden in gesprekken met renners en bij het maken van zijn selectie de nadruk gelegd op het smeden van een hecht team, waarin de rolverdeling vanaf het begin meer dan duidelijk is.

"Iedereen heeft zijn eigen ambitie. Dat mag, dat is prima", zegt Moerenhout. "Maar alle mannen in onze ploeg moeten uiteindelijk wel weten waarom ze hier zijn."

"Mijn doel is altijd dat er in de week van een toernooi een bepaalde groepssfeer ontstaat, waarin alle renners plezier hebben in wat ze met élkaar aan het doen zijn. Dat ze samen voor één doel willen gaan, en niet nog een tweede, derde of vierde idee in hun hoofd hebben. Ik denk dat we voor deze WK twee heel sterke kopmannen hebben en een goede homogene ploeg daaromheen hebben gebouwd."

Van der Poel en Van Baarle hebben goede klik

Die twee kopmannen - Van der Poel en Van Baarle - hebben beiden al grote eendagskoersen gewonnen, maar zijn duidelijk verschillende type renners. Ze hebben bovendien al bewezen dat ze uitstekend kunnen samenwerken. In 2021 eindigde Van Baarle bij de WK-wegrit in België als tweede, nadat hij Van der Poel als bliksemafleider had gebruikt.

"Dat ging toen eigenlijk vanzelf, zonder dat we op voorhand concrete afspraken over onze samenwerking hadden gemaakt", zegt Van der Poel. "Dus ik denk dat Dylan en ik elkaar wel goed verstaan."

Van Baarle stelt dat hij en Van der Poel "altijd een supergoede klik" hebben gehad. "We kennen elkaar niet heel goed, maar toch voelen we elkaar uitstekend aan. Met sommige jongens heb je dat gewoon. Misschien komt het doordat Mathieu net als ik wel van open koersen houdt. En van zware wedstrijden."

Nederland heeft een kansrijke generatie renners

Volgens Moerenhout is een zware koers dé manier waarop Nederland zondag op het atypische en zeer technische parcours in Glasgow kans maakt op de regenboogtrui. Het zou een historische titel zijn, want Zoetemelk (1985, Giavera del Montello) is nog steeds de laatste Nederlandse man die de beste was in een WK-wegrit.

"Dat geeft wel aan hoe moeilijk het is om wereldkampioen te worden", zegt Moerenhout. "Maar ik mag me als bondscoach gezegend voelen dat ik over kopmannen als Mathieu en Dylan kan beschikken. En dat we een generatie renners hebben waarmee we op elk kampioenschap toch wel kansrijk zijn. Daarmee wil ik niet zeggen dat we zondag gaan winnen. Maar het betekent wel dat we met een goede vibe aan de koers zullen beginnen."

De start van de wegrit is zondag rond 10.30 uur Nederlandse tijd. De finish van de 271 kilometer lange wedstrijd wordt verwacht omstreeks 17.00 uur.