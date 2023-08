Teambaas Lefevere boos na 'domme' uitspraken vader Evenepoel over transfer

Teambaas Patrick Lefevere van Soudal Quick-Step is boos omdat de vader van Remco Evenepoel twijfels heeft gezaaid over de toekomst van de wereldkampioen. Patrick Evenepoel kon niet verzekeren dat zijn zoon ook volgend jaar voor de Belgische ploeg rijdt.

De vader van Evenepoel betwijfelde of Soudal Quick-Step volgend jaar sterk genoeg zal zijn om Evenepoel in de Tour de France aan de eindzege te helpen. "We moeten eerst afwachten hoe de ploeg evolueert", zei de vader van Evenepoel in gesprek met de Waalse krant La Dernière Heure.

"Remco wil wel blijven, maar op voorwaarde dat hij volgend jaar al competitief kan zijn in de Tour. Om met Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar te kunnen strijden, moet de ploeg niet één, maar vier of vijf stappen vooruitzetten."

Evenepoel senior wees niet alleen op de ploeg, maar ook op aspecten als materiaal, voeding en trainingskampen. "Als alles en iedereen rondom Remco perfect is, kan hij meestrijden om de Tour-winst. Nu is het onzeker of die ambitie realistisch is bij Soudal Quick-Step. Misschien over drie jaar wel, maar Remco wil in 2024 al winnen."

Hij bevestigde dat Evenepoel zeer gewild is. Niet alleen het Britse INEOS Grenadiers aast op de 23-jarige Belg, die nog tot 2026 vastligt. "Er is interesse in Remco, en niet alleen van INEOS. Ik heb al contact gehad met vijf grote ploegen, met drie daarvan zeer concreet."

Patrick Lefevere en Remco Evenepoel afgelopen januari bij de teampresentatie van Soudal Quick-Step. Foto: Getty Images

Lefevere verwacht rechtszaak bij vertrek Evenepoel

De uitspraken van Evenepoel senior zijn opvallend, aangezien de renner zelf onlangs een naderende overstap ontkende. "Er doen verhalen de ronde waar ik, mijn entourage en mijn familie zelf niets van weten. Het is best bijzonder wat er allemaal wordt gezegd. Een beetje bullshit. Sorry, maar ik kan nu geen ander woord verzinnen."

Lefevere reageert zaterdag tegenover VTM Nieuws ontstemd op de teksten van de vader van Evenepoel. "Het is dom van hem. Vorige week zei Remco zelf nog dat het gedaan moet zijn met die bullshit. Nauwelijks een week later zegt zijn vader het tegenovergestelde. De familie Evenepoel moet de violen eens gelijkstemmen."

Volgens Lefevere zet Soudal Quick-Step op allerlei vlakken stappen. "De gevolgen van een vertrek van Evenepoel zijn niet te overzien. Niet voor hem en niet voor ons. Ik zou dan niet graag in zijn schoenen staan. Als je je contract niet respecteert, komt er een rechtszaak."