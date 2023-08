Nederlandse teamsprinters nemen revanche op Australië en heroveren wereldtitel

De Nederlandse teamsprinters hebben vrijdag in Glasgow hun wereldtitel heroverd. Ze rekenden bij de WK baanwielrennen in een herhaling van de finale van vorig jaar nu wél af met Australië. Het verschil was 0,035 seconde.

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland moesten diep gaan. Nederland lag een tijdje op achterstand, maar kwam toch net als eerste over de streep: 41,647. Australië noteerde 41,682. In de strijd om het brons won Frankrijk van Groot-Brittannië.

De Nederlandse teamsprinters werden op de WK van vorig jaar nog op vier honderdsten van het goud gehouden door de Australiërs. Dat was het einde van een tijdperk: in de vier edities daarvoor heerste Nederland op het onderdeel.

Eerder op de avond was topfavoriet Nederland al de snelste in de eerste ronde. Er werd toen overtuigend afgerekend met China in een tijd van 41,847. In de overige drie heats kwam Australië met 42,130 het dichtst in de buurt.

Het WK-goud is een opsteker in de aanloop naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Op de editie van twee jaar geleden in Tokio kroonde Nederland zich tot olympisch kampioen.

Weer zilver Van der Duin op scratch

Op het niet-olympische onderdeel scratch was er voor het derde jaar op rij WK-zilver voor Maike van der Duin. De 21-jarige Nederlandse moest alleen de Amerikaanse Jennifer Valente voor zich dulden. Michaela Drummond uit Nieuw-Zeeland pakte het brons.

Bij de vorige twee WK-edities moest Van der Duin het goud aan de Italiaanse Martina Fidanza laten. Vorig jaar sloot ze de WK af met twee medailles: ze veroverde toen ook zilver op het omnium.

De wereldkampioenschappen baanwielrennen duren nog tot en met woensdag. Op de WK van vorig jaar eindigde Nederland met vier keer goud, vier keer zilver en twee keer brons bovenaan in de medaillespiegel.