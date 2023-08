België heeft ijzersterke WK-ploeg: 'Zou bang zijn als ik Nederland of Frankrijk was'

Remco Evenepoel juicht het toe dat hij het Belgisch kopmanschap zondag tijdens de wegwedstrijd op de WK wielrennen deelt met Wout van Aert en Jasper Philipsen. De titelverdediger ziet er alleen maar voordelen in.

"We kunnen alle drie een lange koers aan", zei Evenepoel vrijdag tegen onder meer Het Nieuwsblad. "Wout rijdt altijd goed en Jasper reed de finale van Parijs-Roubaix. Als ik een Nederlander of Fransman was, zou ik schrik hebben van ons. Wie de Belgen klopt, maakt een grote kans."

De 23-jarige Belg toonde zaterdag nog zijn vorm door voor de derde keer de Clásica San Sebastián te winnen. Desondanks - en zijn status als titelverdediger ten spijt - ziet hij zichzelf niet als het speerpunt van de Belgische ploeg.

"We moeten blij zijn met alle drie de kopmannen, want de meeste ploegen hebben niet zoveel mogelijkheden", vertelde hij. "Het geeft motivatie en kracht om er samen voor te gaan. We weten van elkaar wat we kunnen."

Programma wegwielrennen Zondag 6 augustus

10.30-17.00 uur: Wegwedstrijd mannen

Dinsdag 8 augustus

14.00 uur: Mixed relay ploegentijdrit

Woensdag 9 augustus

15.00 uur: Tijdrit vrouwen

Vrijdag 11 augustus

15.30 uur: Tijdrit mannen

Zondag 13 augustus

13.00-16.30 uur: Wegwedstrijd vrouwen

'Een centimeter is genoeg'

Evenepoel haalde als voorbeeld de WK van vorig jaar aan, toen hij eveneens met Van Aert in de Belgische ploeg zat. "Toen is het met twee kopmannen gelukt. Dat kan hier ook. Als ik uitgeschakeld word, kunnen mijn twee kompanen daarvan profiteren. We willen winnen en het maakt voor mij niet uit hoe we dat doen. Een centimeter aan de meet is genoeg."

"Denken de anderen dat wij topfavoriet zijn? Ik mag het hopen", zei Evenepoel glimlachend. "We hebben gewoon een indrukwekkende ploeg. Wout is altijd enorm sterk, Jasper won zoveel etappes in de Tour. Ook de jongens in dienst zijn heel sterk."