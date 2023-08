Van der Poel vindt WK-parcours op het randje: 'Maar zou me wel moeten liggen'

Mathieu van der Poel had vorig jaar in de nacht voor de WK-wegrit in het Nederlandse rennershotel een aanvaring met twee tienermeisjes. De meisjes maakten lawaai op de gang en klopten op de deur van de toprenner, waarna Van der Poel de meisjes een lichte duw gaf.

Volgens bondscoach Koos Moerenhout heeft wielerbond KNWU "intern natuurlijk dingen geleerd" van het incident dat de WK van de kopman verpestte. "Die lessen passen we nu toe. We hebben daarom een nog strakkere voorbereiding gedaan dan we gewend waren. Ik heb er vertrouwen in dat we het nu beter gaan doen."

Volgens Moerenhout zitten de Nederlandse renners in Edinburgh allemaal in dezelfde hoek van het hotel. Van der Poel lag vorig jaar in Australië op een andere etage dan zijn ploegmaats. "Dit hotel bevalt goed", zegt de bondscoach. "Geen kinderen op de gang? Dat kan ik niet garanderen. Maar ik denk dat we hier prima zitten."