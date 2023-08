De Nederlandse teamsprinters waren onverslaanbaar, tot ze vorig jaar bij de WK baanwielrennen opeens verloren van Australië. Vrijdagavond in Glasgow gaat de olympisch kampioen voor revanche, met nu een fitte starter Roy van den Berg.

Zodra hij klaar is met zijn krachtsexplosie van 250 meter, kijkt Van den Berg omhoog naar een van de grote videoschermen in de Sir Chris Hoy Velodrome. Het is pas de kwalificatie voor de teamsprint, er zijn nog geen medailles te verdienen op Schotse baan, maar de cijfers op het scorebord doen hem veel.

Met een doorkomst van 17,06 seconden zit de renner uit Kampen maar één honderdste boven zijn snelste tijd ooit. "Ik word er een beetje stil van", zegt hij even later zichtbaar geëmotioneerd op het middenterrein. "Ik ben gewoon ontzettend dankbaar dat het weer zo goed gaat."

Van den Berg speelt al jaren een sleutelrol bij de teamsprinters, de ploeg die winnen bijna vanzelfsprekend heeft gemaakt. Maar de oersterke starter merkte in de afgelopen periode dat die vanzelfsprekendheid ook zo voorbij kan zijn. Door slepende rugproblemen wist hij niet zeker of hij ooit weer zou kunnen terugkeren op zijn topniveau.

"Ze zeggen vaak dat je één stapje moet terugdoen om er twee vooruit te zetten", zegt Van den Berg. "Nou, ik heb wel vijf stappen terug moeten doen om te bereiken waar ik nu sta. Ik ben van nul begonnen. Samen met de staf hebben we de boom helemaal uitgekleed om 'm vervolgens weer aan te kleden. Het is echt fantastisch dat dat zich nu zo uitbetaalt."

Roy van den Berg (rechts) reed weer ouderwets sterk in de kwalificaties van de teamsprint. Foto: AP

Van den Berg nam maanden voor zijn herstel

Tien maanden geleden stond Van den Berg met een totaal ander gevoel op een WK. "Ik was de zwakste schakel", zei hij schuldbewust, vlak nadat de Nederlandse teamsprinters in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines genoegen hadden moeten nemen met zilver.

Het was voor het supertrio Van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland de eerste nederlaag op een groot toernooi, na één olympische titel, drie wereldtitels en vier Europese titels sinds 2018. En dat uitgerekend op de olympische baan van 2024.

Het verlies tegen de Australiërs had een goede verklaring, al maakte Van den Berg die pas bekend na de finale. Hij was in de voorbereiding op de WK in een korte periode liefst drie keer door zijn rug gegaan. "Mijn rug was echt goed naar de kloten", zegt hij nu.

De schade was zo groot, dat de 34-jarige Van den Berg twijfels had over zijn toekomst als topsporter. "Absoluut. Er is van alles door me heen gegaan. Want mijn lijfje, daar moet ik het mee doen. Daar verdien ik mijn brood mee. Maar ik kon niet goed gebruikmaken van dat lijf, en daardoor kwam mijn favoriete bezigheid in gevaar. Die periode was best eng."

Na de WK van 2022 maakte Van den Berg samen met de staf van een baansprinters een plan om in alle rust aan zijn herstel te werken. "Daar hebben we echt maanden de tijd voor genomen. En vanaf februari ben ik helemaal klachtenvrij. Sindsdien heb elke dag als een monnik geleefd en keihard gebuffeld om de tank weer goed vol te gooien. Omdat ik weet dat er nog iets moois in mijn lijf zit. En dat wil ik zó graag laten zien."

Gezin Van den Berg is bij finale Tijdens zijn zware herstelperiode kreeg Roy van den Berg ook veel steun van zijn familie. Vrijdag zullen er negen familieleden, onder wie zijn vrouw en kinderen, op de tribune zitten in Glasgow voor de finale van de teamsprint. "Het is ontzettend prettig dat mijn gezin me de ruimte geeft om zoveel met het fietsen bezig te zijn. En dat ze er ook volledig achter staan. Het geeft een heel fijn gevoel dat ze er vrijdag zullen zijn."

Is Van den Berg nu weer de snelste schakel?

Lavreysen weet hoe zwaar Van den Berg het gehad heeft. "Roy zat er na het vorige WK echt doorheen", zegt de kopman van het Nederlandse baanwielrennen. "Daarom heb ik er enorm veel respect voor hoe hij hier staat. Echt bizar hoe hard hij donderdag reed. Roy is weer de snelste schakel van ons team. Jeffrey en ik moeten echt aanpoten om aan te haken."

Van den Berg glimlacht als hij het compliment van zijn ploeggenoot hoort. "Dat is lief van Harrie. Maar ik weet heel goed dat je geen wereldkampioen kunt worden in de kwalificatie. Het gaat vrijdag pas echt om de knikkers."

In de finale, die gepland staat voor 21.30 uur Nederlandse tijd, hoopt Van den Berg stiekem op "iets magisch"; een opening onder de zeventien seconden. Al gaat het er vooral om dat ze de wereldtitel heroveren op de Australiërs, een jaar voor de Olympische Spelen van Parijs.

Mede door de snelle start van Van den Berg was het verschil met Australië in de kwalificaties een halve seconde in het voordeel van de Nederlandse ploeg. "Het klopt dat we al veel gewonnen hebben", zegt Van den Berg. "Maar ik heb het idee dat we nog lang niet klaar zijn. Ook ik niet, hoewel ik een leeftijd heb die wat oud klinkt. Ik merk aan alles dat er nog heel veel rek in zit."