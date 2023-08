Nederlandse teamsprintsters weer net naast podium bij WK baanwielrennen

De Nederlandse vrouwen zijn bij de WK baanwielrennen ook dit jaar net naast het podium geëindigd op de teamsprint. Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Shanne Braspennincx verloren donderdag in Glasgow in de strijd om het brons van China.

Vollering, Kimmann en multitalent Van der Poel in actie: dit is het 'Super WK'

Zie ook Vollering, Kimmann en multitalent Van der Poel in actie: dit is het 'Super WK'

Zie ook Vollering, Kimmann en multitalent Van der Poel in actie: dit is het 'Super WK'

Nederland werd nog nooit wereldkampioen op dit onderdeel, dat sinds 2007 op het programma staat van de WK baanwielrennen. Er was twee keer een Nederlandse medaille: zilver in 2007 en zilver in 2018. Bij dat laatste succes bestond de ploeg uit Lamberink, Braspennincx, Van de Wouw en Laurine van Riessen. Van Riessen is er in Schotland niet bij, omdat ze zwanger is.