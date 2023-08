Plots nieuwe dopinggevallen in wielersport: twee renners lopen tegen de lamp

De wielersport is in korte tijd opgeschrikt door twee dopinggevallen. Nadat AG2R-Citroën-renner Alex Baudin maandag uit de uitslag van de Giro d'Italia werd geschrapt, kwamen woensdag overtredingen van Alpecin-Deceuninck-renner Robert Stannard aan het licht.

Baudin is in mei na afloop van de zeventiende etappe van de Giro d'Italia positief getest op de verboden pijnstiller tramadol. De 22-jarige Fransman van AG2R-Citroën eindigde als 73e in het klassement, maar werd uit de uitslag van de Italiaanse wielerronde geschrapt. Hij kreeg ook een geldboete.

Het gebruik van tramadol is tegen de medische regels van de internationale wielerbond UCI, maar het is geen overtreding van het antidopingreglement. Dat is slechts een kwestie van tijd. De pijnstiller wordt op 1 januari 2024 toegevoegd aan de verboden lijst van wereldantidopingbureau WADA.

Het is niet voor het eerst dat een renner betrapt wordt op het gebruik van tramadol. Tijdens de Tour de France van 2022 liep Nairo Quintana tegen de lamp. De Colombiaanse klimmer vocht de zaak tevergeefs aan bij het CAS. Hij raakte zijn zesde plek in het klassement kwijt, waarna hij geen nieuwe ploeg kon vinden. De loopbaan van de 33-jarige Quintana lijkt nu een stille dood te sterven.

Ook Baudin kan nog in beroep tegen zijn diskwalificatie. Het is zijn eerste overtreding, waardoor hij niet geschorst wordt. De Fransman kan voorlopig dus wel gewoon blijven koersen.

Alax Baudin kan nog in beroep tegen zijn diskwalificatie. Foto: Getty Images

Stannard voorlopig op non-actief

Woensdag werd bekend dat ook Stannard in een dopingzaak verwikkeld is. De overtredingen van de 24-jarige Australische ploegmaat van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Deceuninck dateren van 2018 en 2019. In die periode reed Stannard nog voor de formatie Mitchelton-SCOTT.

Het is niet bekend welk verboden middel Stannard heeft gebruikt. "Wij respecteren de beslissing van de UCI en zullen ernaar handelen", meldt Alpecin-Deceuninck. Dat betekent normaal gesproken dat de ploeg Stannard voorlopig op non-actief zet. De Australiër werd in juni nog zesde in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné.

Stannard zelf toont zich strijdvaardig. "Ik heb nooit opzettelijk een verboden middel gebruikt en zal daarom vragen om mijn zaak door te verwijzen naar het antidopingtribunaal", zegt hij. "Ik kijk ernaar uit om mijn verdediging in te dienen en heb er vertrouwen in dat ik mijn carrière gewoon voort zal kunnen zetten."

Wielrennen en dopinggebruik hebben een uitvoerig gezamenlijk verleden. Met name rond de eeuwwisseling werd de sport overspoeld door dopinggevallen, met de zaak rond zevenvoudig Tour de France-winnaar Lance Armstrong als dieptepunt. De laatste jaren lijkt de wielersport een stuk 'schoner' te zijn.