Marijn van den Berg klopt grote namen na massale valpartij in Ronde van Polen

Marijn van den Berg heeft in vijfde etappe van de de Ronde van Polen de eerste WorldTour-zege uit zijn loopbaan geboekt. De Nederlander van EF Education-EasyPost was in een chaotische finale veruit de beste van een uitgedund peloton.

In slotkilometer van de heuvelachtige rit naar Bielsko-Biala vond er een massale valpartij plaats. Daardoor werd een groot deel van het uitgedunde peloton uitgeschakeld voor de dagzege. De Belg Ilan Van Wilder was een van de slachtoffers, terwijl enkele anderen over de kop sloegen.

Dat deed niets af aan de overwinning van Van den Berg. De 24-jarige Utrechter zat uitstekend gepositioneerd en liet de concurrentie kansloos met zijn machtige sprint. Hij kwam met fietslengtes voorsprong over de streep.

Achter Van den Berg finishte klassementsleider Matej Mohoric als tweede. De Sloveen van Bahrain Victorious behoudt daarmee zijn gele trui. De Portugees João Almeida werd derde, net voor de Pool Michal Kwiatkowski. Van den Berg legde dus bepaald geen misselijke namen over de knie.

Het is de derde profzege voor Van den Berg en zijn eerste op WorldTour-niveau, de hoogste afdeling binnen de wielersport. Eerder dit jaar won hij de Trofeo Ses Salines en de eerste rit van de La Route d'Occitanie. Je kan daarmee gerust stellen dat Van den Berg aan het jaar van zijn doorbraak bezig is.