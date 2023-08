Teleurgestelde Girmay meldt zich af voor WK na val in Clásica San Sebastián

Biniam Girmay zal zondag niet deelnemen aan de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in Glasgow. De 23-jarige coureur uit Eritrea ondervindt te veel hinder van de gevolgen van een valpartij in de Clásica San Sebastián van zaterdag.

Girmay ging in de Baskische eendagskoers bij een snelheid van meer dan 60 kilometer per uur onderuit. Daaraan hield hij onder meer heupklachten over.

De renner van Intermarché-Circus-Wanty, die vorig jaar doorbrak met zijn overwinning in Gent-Wevelgem en een rit in de Ronde van Italië won, werkte de voorbije weken in de Tour de France toe naar de strijd om de regenboogtrui.

"Sinds afgelopen winter was het WK een belangrijk doel en ik hield een goed gevoel over aan de Tour. Dit is dus een grote teleurstelling", laat Girmay weten op de website van Intermarché-Circus-Wanty. "Ik moet nu zo snel mogelijk herstellen, omdat er in het najaar nog enkele mooie koersen zijn."

De wegwedstrijd van de WK wielrennen begint zondag om 10.30 uur (Nederlandse tijd) en telt 271 kilometer.