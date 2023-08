Kooij sprint op oppermachtige wijze naar ritwinst in Ronde van Polen

Olav Kooij heeft dinsdag op overtuigende wijze de vierde etappe van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De renner van Jumbo-Visma was in de massasprint oppermachtig.

Het is voor de 21-jarige Kooij zijn eerste ritwinst sinds 11 juni 2023. Toen schreef hij een rit in de ZLM Tour op zijn naam. Eerder dit voorjaar boekte Kooij, die in juni verrassend zijn contract bij Jumbo-Visma verlengde, nog een ritzege in Parijs-Nice.