Topsprinter Démare vertrekt na 93 zeges met vechtscheiding bij Groupama-FDJ

Na twaalf seizoenen komt er een einde aan de succesvolle periode van Arnaud Démare bij Groupama-FDJ. Oplopende spanningen binnen de ploeg zijn de reden voor zijn vertrek. De Fransman stapt per direct over naar Arkéa-Samsic.

Het vertrek van Démare komt niet bepaald als een verrassing. Démare gold lange tijd als de belangrijkste man bij Groupama-FDJ, maar de laatste jaren reed hij steeds vaker in de schaduw van kopman David Gaudu. Dat was duidelijk niet naar de zin van de topsprinter.

De spanningen binnen de ploeg kwamen deze zomer tot het kookpunt toen ploegbaas Marc Madiot besloot om de 31-jarige Démare niet mee te nemen naar de Tour de France. In die ronde won hij in 2017 en 2018 al twee etappes.

"Ik ben boos en ik vind het walgelijk", zei Démare destijds tegen Eurosport. "Ze hadden de keuze al veel eerder gemaakt, maar ze hebben het niet verteld."

"Meestal krijg ik in december al te horen of ik de Tour mag rijden. Ik heb er de hele winter hard voor gewerkt. Mijn familie had zelfs al een vakantie geregeld, zodat ze naar de Tour konden komen kijken."

Arnaud Démare won in 2018 een etappe in de Tour de France. Foto: Getty Images

Démare kan door afspraak in contract direct weg

Met de vechtscheiding komt er een einde aan de succesvolle samenwerking tussen Démare en Groupama-FDJ. Hij boekte in dienst van de ploeg 93 overwinningen, waaronder dus 2 ritzeges in de Tour. In de Giro was hij 8 keer goed voor dagsucces.

Door een afspraak in zijn contract hoeft Démare niet tot het volgende seizoen te wachten tot hij het tricot van Arkéa-Samsic aan trekt. De Fransman kan vanaf 1 augustus al in actie komen en rijdt ook in 2024 en 2025 voor zijn nieuwe ploeg.

"Ik wil de twee partijen bedanken voor het schrappen van mijn laatste contractmaanden", zegt Démare. "Dit is het beste wat me had kunnen overkomen. Ik kan de bladzijde nu snel omslaan en me op de toekomst gaan richten."